翁清玉：拒跳槽议员单元思维．希盟改革须自强 隆雪华堂会长拿督翁清玉表示，隆雪华堂反对希盟接纳巫统跳槽议员，同时也希望新政改革必须告别单元族群思维。

（吉隆坡2日讯）隆雪华堂会长拿督翁清玉表示，隆雪华堂反对希盟接纳巫统跳槽议员，同时也希望新政改革必须告别单元族群思维。

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他指出，土团党内部针对接收前巫统议员出现两种不同声音，一是同意接受过档，以此捷径壮大党，二是担心将沦为新版巫统，主张应改革自强。

吁土团尊重民主精神

“我们认为巫统即将出现退党潮，土团党可能接收大量巫统前党员，这会使希盟内部出现裂痕，除了影响该党日后走向，也会影响希盟未来，牵动朝野各党的实力消长。我们也担忧巫统议员可能跳槽至土团党的现象，我们呼吁土团党尊重民主精神，拒绝接纳巫统议员跳槽到希盟阵营。”

翁清玉在隆雪华堂第四次全体董事会议上致词时，对于土团党大会日前宣布将建议政府落实“新土著议程”，发表谈话。

“希盟上台超过半年，若看待所有利益冲突和政治矛盾时，依然受限于狭隘的族群视角，这只不过掩盖城乡差距和阶级分化，蒙蔽利益输送与权贵结盟的障眼法。”

他指出，B40贫穷群体虽以土著（如马来人、东马土著）居多，但这并不意味着华人、印度人，以及其他非土著群体没有处在贫穷线下。

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他说，除了低收入户，原住民、劳工、外籍移工、性少数等弱势群体，从来都是超越肤色，不限于特定族群，也不是短视的族群政策所能解决的。

积极建立社会互信

“我们重申，新政改革必须告别单元族群思维，积极建立社会互信和跨族群论述，而不是继续被单一族群利益所绑架，散播似是而非的族群恐惧心理，也不能因为权力稳定或选票考量，公然牺牲掉公平施政、决策透明的民主原则。”

他指出，恢复地方选举、签署落实反歧视公约、承认统考等议题才是政府最迫切需要做的事情。