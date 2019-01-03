利亮时．2019年的挑战 许多发生在2018年的事情，是否随着2019年而烟消云散？答案一定不会。

送别了2018，迎来2019年。过去的2018年，我国经历第一次的政党轮替，第一位首相被控上法庭，国家大型建设部份被勒令停止。

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许多发生在2018年的事情，是否随着2019年而烟消云散？答案一定不会。

2019年对我国而言，是一帆风顺，还是荆棘满途？

笔者认为，2019年对世界及我国都是充满挑战的一年。首先，中国和美国的贸易战，只是暂时的休兵，而不是就此结束，因此2019年的外在环境充满着变数。我们的国家，必须在目前中美两强的角力下，如何让自己处于有利的位置。在东南亚区域，这一波中美贸易战，越南是受惠国之一，而我国应该全力去冲经济，并且扫除许多经商的障碍与族群主义，让我国对外资拥有相当友善的环境，以此在这一波贸易战中占有先机。

在内部而言，我国经历第一次政党轮替，由于是第一次，我们会发现执政团队与在野党易位后，彼此都需要时间来适应。就巫统来说，该党超过一甲子的执政，如今一夕间失去政权，自然让许多长期依附者有点难以适从，因此跳槽的议员，内部的权力斗争层出不穷。执政的希望联盟，固然不是完全没有问题的，首先是首相马哈迪，昔日他是巫统主席兼首相，今天他是代表土著团结党，并且在希盟支持下再次出任首相。二度担任首相，固然创造政治的话题，但是马哈迪这次不是强势首相，而是受到希盟约束相对弱势的首相。原因在于马哈迪的土团党，只取得十多席的国会，反而是公正党与行动党占有90席的国会议席。2019年公正党，主要是面对党内派系的角力，而党主席安华如何摆平各方诸侯，这考验着他的政治智慧。

希望联盟内部，马哈迪是否会在明年交棒给安华，也是一项变数。目前土团党，开始有人提出让马哈迪做完这一届的声音，这都显示希盟本身充满许多的不稳定性。安华是否可以在2020年5月登上相位，2019年就显得十分重要。国内政治影响着国家往后5年至10年的发展，如果希盟忙于解决内部政治的纷挠，而无法有效把国家经济推向正确方向，这确实不利国家的发展。除此以外，许多改革，如重启地方选举、国州议席重新划分和推动国家民主化。这些在议题在2019年若还是停留在论述阶段，尚无法付诸实行的话，人民对希盟的支持将会逐渐下降。

最后则是新马两国的议题，两国之间有着十分微妙的关系，两国是在紧密合作的同时，彼此又存在竞争的关系。2019年，执政的希望联盟已经上台超过半年，在未来这一年，有必要在安内同时，积极拓展经济的触角。新马关系中存在的矛盾，或者一些在英殖民时期留下来的问题，我们执政者应该用更宽广的心胸来处理。

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马哈迪已经是一位年过九旬的老人，我们不能要求他在思想上有天翻地覆的转变，但是内阁中的副首相、部长们有必要向首相谏言。我们已经进入21世纪的前20年，这段时间的改变十分的大，我们必须看清事实。新马存在都是小问题，重要的是我们如何推动国家的发展。老话一句，只要我们仍受族群主义的束缚，我们的国家就很难向前迈出一大步。