沈桂贤：收了钱不除草.提议联邦把路税归还砂 （古晋2日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤表示，如果联邦政府无法处理联邦大道的维修和路旁野草事宜，应该把在砂州征收的路税收入归还给砂拉越。

巴达旺市议会主席罗克强上个月带领记者巡视野草丛生的沟渠，并解释联邦大道的保养及维修工作皆由联邦政府所负责，不在巴达旺市议会管辖范围内。

（古晋2日讯）砂地方政府及房屋部部长拿督沈桂贤表示，如果联邦政府无法处理联邦大道的维修和路旁野草事宜，应该把在砂州征收的路税收入归还给砂拉越。

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他昨晚在肯雅兰园民众联谊会会长与启蒙文化社联办的“2019年元旦爱心之夜”晚宴上致词时，调侃联邦政府征收路税后，却未拨款处理联邦大道旁的野草。

他解释，征收路税是联邦政府负责，所以联邦政府有责任进行联邦大道的维修和处理路旁的野草，但是目前的情况是联邦政府却以没钱作为藉口，没有处理路旁丛生的野草。

“联邦政府征收路税后，就要负起维修道路和除草的工作，不能总是找藉口。路税由联邦政府征收，除草和维修道路的工作则由州政府来执行，天下没有这种收了钱而不做工的道理。”

砂陆续推出惠民政策

沈桂贤举例，地方议会向民众征收门牌税后，就要定时收垃圾，如果不履行责任，民众肯定不缴付门牌税。

他也提及，基于砂政府之前都需向联邦政府争取拨款，不过从今年起，开始自行征收5%石油产品销售税，所以会与砂拉越人民分享财富，其中包括为每名新生儿提供1000令吉奖励。

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沈桂贤称，砂政府会陆续推出惠民政策，包括考虑在佳节期间，为在外工作和求学的砂拉越人提供返乡津贴，让他们回乡与家人团聚，共享天伦。

他也提醒家长重视家庭教育，多花时间陪伴孩子和灌输正确的观念，进而塑造一个富有爱心的社会，而不要只提供经济上的支持。

“行善讲求的是心意，除了提供经济上的援助，一个简单的慰问，也可让一个孤单或无助的人感受到满满的关爱，就好比今年的晚宴，让救世军的孩童感受到社会依然充满温情。”