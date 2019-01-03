黄顺舸：恢复砂主权 . 盼新政府实现承诺 （诗巫2日讯）砂第二财长兼国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸指出，首长于1月3日主持1963年马来西亚建国契约咨询委员会会议，届时会讨论如何恢复砂州主权事宜。

（诗巫2日讯）砂第二财长兼国际贸易及电子商务部长拿督斯里黄顺舸指出，首长于1月3日主持1963年马来西亚建国契约咨询委员会会议，届时会讨论如何恢复砂州主权事宜。

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“我知道希盟已承诺他们组成政府，就会归还相关主权给砂拉越，砂拉越也将受承认为组成马来西亚的其中一成员，我们尚在等待。”

黄顺舸日前出席诗巫市议会2019年跨年倒数晚会致辞时说，第14届国选为人民带来新政府，人民的声音已经被听到了，人民想要改变，想享有更好的改变，而不是更糟糕的改变。

“我们希望新政府实现他们向大马或砂人民做出的承诺，尤其是恢复砂拉越在1963年马来西亚建国契约内所享有的主权。”

用智慧应对挑战

黄顺舸说，2018年即将过去，2018年经济不景气，这是区域性甚至是世界性的问题，不单单是大马受影响，而经济不景气的阴影可能会延伸至2019年，甚至直至2020年。

“我们以往面对种种的困难，也面对种种的挑战，大家要谨记，我们要用智慧来应付经济困苦的挑战。”

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黄顺舸称，现在是最要紧的时光，过去是现在的回忆，现在是现在的把握，将来是现在的展望，各造要在当下为更美好的诗巫与未来而努力。