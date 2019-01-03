张庆禄．土团的大会，巫统的味道. 土著团结党代表大会落幕，领袖与党员昂首挺胸离开会场，留下依稀的巫统身影。

土著团结党代表大会落幕，领袖与党员昂首挺胸离开会场，留下依稀的巫统身影。

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坊间纷纷拿巫统与土团党比较，从会场的气派、派送的手礼，以及领袖与代表的言行举止作出评估。

当然，不能因为大会送出潮牌背包就把土团党与巫统划上等号。

不过，土团党副主席阿都拉昔的言论，倒是毫不掩饰地张扬巫统作风。他在大会总结环节上表示，政党理应使用政府职权来分发资源与项目予区部主席，以让他们能用尽手段来赢得选举。

如何？语气很巫统吧？但更让人忧虑的是，代表们竟然热烈鼓掌，支持阿都拉昔的言论。

虽然党主席马哈迪后来表明，那只是阿都拉昔的个人意见，然而当时现场如雷的掌声，清楚表达了共鸣与认同。在掌声围绕下，阿都拉昔并不孤独，他在土团党有不少志同道合的朋友。

坊间热议土团党是否会变成巫统2.0，并非毫无道理的杞人忧天。

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阿都拉昔的言论与代表们的反应，就是他们担忧的理由。

土团党原来就是以取代巫统为目标，两党相似之处甚多，就微观而言，土团党是有可能成为巫统2.0，但把问题置于宏观格局中，就会发现即使土团党有意为之，也难以成事。

所谓成为巫统2.0，指的不只是取代巫统在马来社会中的角色，也包括继承巫统的种族主义操作与腐败作风。之前巫统在国阵内部一党独大，故而可以任意妄为，但土团党在希盟内只是“老三”，受到盟党牵制，不可能大肆挥舞种族主义大旗；同样的，滥权腐败的作风也会受到盟党监督。一些希盟领袖已站出来抨击阿都拉昔。

面对这些阻力，土团党即使有志成为巫统2.0亦不容易。当然，这并不意味，可以完全忽视阿都拉昔事件。阿都拉昔的言论与代表的掌声，反映土团党内部有不少人对成熟民主政治缺乏认知，依然深陷于恩庇政治，党国不分。随着巫统领袖与党员的涌入，这种情况会日益严重，为未来的变化埋下伏笔。

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就目前而言，土团党不会变成巫统2.0，主要是因为该党政治实力有限，以及受制于希盟框架；日后若局势变化，如马哈迪与党总裁慕尤丁退下、土团党崛起成第一大党、土团党退出希盟……，则另当别论。