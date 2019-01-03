曾毓林．2019挑战依旧 希盟政府上任半年来，政治景象和前朝大相迳庭，几乎每天翻开报纸都有值得议论的新闻。

希盟政府上任半年来，政治景象和前朝大相迳庭，几乎每天翻开报纸都有值得议论的新闻。

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新政府新作风，替换不但会有磨合期，也引起不少争议，这是正常现象，平常心看待即可。倒是网络社交媒体，俨然分成两大派，水军厮杀方兴未艾；不过，由于言论不受控制，纯属无中生有的造假新闻也越来越多，有人戏谑：那已经不是虚拟世界，是虚假世界了。

造假新闻充斥，网络兵团有目的而来，这其实对社交媒体也是一种杀伤力。不但让读者失去信任感，也破坏了社会的公序。开放和自由是需要付出代价，再且水能载舟，亦能覆舟，明白了这简单的因果循环道理，就没有什么值得大惊小怪了。

其实，从希盟政府上任至今，读者都十分期待看到一扫过去颓败风气，让马来西亚带来一片新希望。所以但凡有掀出弊端的新闻，读者都大快人心。可惜，类似新闻不多，反倒是执政后各党利益分配及未来接班人属谁之类从暗潮汹涌逐渐浮出台面来──当然各媒体最热衷追踪的自是安华会否顺利接任下届首相？谁会是程咬金？

公正党、土团党和行动党在马哈迪之后，谁将是老大？谁才是国内最有实权的大党？胜利过后，江山未稳，但各方已经蠢蠢欲动，深恐迟了半步就失了天时地利。

许多期待新政府带来新希望的老百姓隐约觉得不是味道，甚至有人提出土团党是巫统2.0或行动党是马华2.0之说。他们认为，原来很多当时动听及令人动容的口号仅仅只是口号，来到现实时却不断的U转。

当中最U转最多，一路来观察和关心时局进展的读者自是心里有数。时局在这半年来是不是有转变了，有些人还在观察中，也有些人等得不耐烦发出怨言了。

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新官上任三把火者也大有所在，频频要给下马威。不过，政坛上汲汲营营的也是凡人，凡人有凡人的习气，跌跌撞撞中自然会成长，也会变得圆融一些，这些都需要时间来磨练。

不过，冤家宜解不宜结，政治圈除了讲实力，也讲人脉。人缘处理好，很多事都能迎刃而解。

除了经济领域大家关心之外，最近比较常在报纸上讨论的是承认统考文凭、校鞋和全国食肆禁烟事件。

承认统考文凭事件，有人承诺得太快，瞧首相和教育部长多次扬言“承认统考须考虑巫裔感受”，看来不会一帆风顺；校鞋事件，白鞋黑鞋，耐穿就是好鞋。这政策看不出对教育下一代有什么大跃进。

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倒是涉及全民的禁烟事件，非烟民大力叫好，烟民则觉得自己的权力被剥削。关于这，其实也没有什么值得争论下去，问题在于在公众场所制造的二手烟影响了别人。

烟民要吸多少支烟都行，反正肺是自己的，健康也是自己的。只是公众场所吸烟所造成的二手烟会影响旁人，举凡影响到旁人的，就不能没有约束了。事情就这么简单，闻说坊间有烟民注册了“烟民维权俱乐部”挑战食肆禁烟令，所持的理由是吸烟不是罪行。

吸烟不是罪行，但在公众场合制造的二手烟危险了旁人的健康，这却是一种恶行，什么是慢性谋杀呢！烟民识趣些，到不会惹非烟民厌恶的地方去吸烟，这还是好的。就如阁下如果肚子不舒服想排气，总也应该找个不会影响旁人的地方排气，在公众聚集进食或开会的地方大肆排气，这还是会招惹白眼的。

新的一年伊始，新政府的挑战依然一关又一关；新旧更替自会产生磨合，有些政策一时三刻看不见效果，但能贯彻下去未尝不是好事；会为全民带来好处的政策应该坚持，浮夸的可免则免，只针对单一种族的更宜考虑到“我们都是马来西亚人”。

走笔至此，想到自己比较关心的还是医药、弱势和文化方面的改进，特别是艺术和文化这领域，新政府在这半年来对这方面的关注似乎还没有带来什么好消息。相信很多人也在期待中。