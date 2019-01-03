“区部主席不应获工程合约”．慕克力挺赛沙迪 土团党署理总裁拿督斯里慕克力说，他支持该党青年团与团长赛沙迪的立场，党领袖不应利用政府机构要职，滥权发放工程给区部主席。

慕克力（右）移交委任状给戴克进，后者将调派到E-Idaman垃圾承包商公司任职6个月。（图：星洲日报）

（吉打．亚罗士打2日讯）土团党署理总裁拿督斯里慕克力说，他支持该党青年团与团长赛沙迪的立场，党领袖不应利用政府机构要职，滥权发放工程给区部主席。

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他说，这不是土团党的立场及责任，这也违反了成立土团党的原则、在大选寻求人民委托的承诺，以及成立希盟政府的愿景。

“我100%支持赛沙迪，以及土团党之前发表拒绝党中央金援支持区部的立场。”

慕克力今午在达鲁阿曼州政府大厦，出席一项未来青年领袖活动，见证30名毕业生到州政府机构及相关公司（GLC）公司任职仪式后，在新闻发布会上这么说。

土团强调廉政至上

询及有区部代表施压要赛沙迪辞职，他认为不必政治化这项课题，因为风波只是一名副主席在党代表大会总结的辩论，并非党的政策和立场。“土团党仍旧强调廉政至上的原则。”

他说，党员有不同意见非分裂，同时也认为开放党员自由发表见解是好事，这样大家才有适当的管道下情上达，不要重蹈其他老旧政党禁止党员在代表大会发表意见的覆辙，最终反遭选民唾弃。

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他说，党中央欢迎党员提出建设性意见，群策群力来带领土团党迈向更高峰，所以不会对臂膀组织或党领袖有任何限制或禁言。

询及“巫统不良文化入侵土团党”的观点，慕克力说，该党主席兼首相马哈迪已提出禁止加入该党的巫统前领袖担任党职至第15届大选，就是要防范党内衍生不良文化。

“同样的，党员应该拒绝能够弱化土团党的文化，包括贪污、滥权等问题。”