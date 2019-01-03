阿尔曼：消除基层疑问．希山应表态对党忠诚 巫统最高理事拿督阿尔曼说，他相信前巫统副主席拿督斯里希山慕丁对党忠诚，但是为了消除基层党员的疑问，希山慕丁应该表态对党的忠诚。

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）巫统最高理事拿督阿尔曼说，他相信前巫统副主席拿督斯里希山慕丁对党忠诚，但是为了消除基层党员的疑问，希山慕丁应该表态对党的忠诚。

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他发文告指出，希山慕丁和首相敦马哈迪之间的关系只是巫统领袖与前巫统主席之间的交流，不过为了释疑，希山慕丁还是表明立场比较好。

根据报道，希山慕丁于去年9月与马哈迪会面，前者也证实此事，并表示会面是讨论国家的前景，他也否认会退党。

去年12月12日，希山慕丁被指是巫统领袖集体退党的幕后黑手，而前巫青团长凯里也指退党行动由“贵族们”操控。

截至目前为止，总共有16名巫统国会议员退党，其中12人成为独立议员并表示支持马哈迪。

上个星期日，希山慕丁与经济事务部长拿督斯里阿兹敏两家人在摩洛哥度假的合照也引起议论纷纷，也引发公正党内部分裂的揣测。