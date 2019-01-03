6万令吉机票误卖3千令吉·国泰航空：我们认账 香港国泰航空再摆乌龙，机票预订系统在元旦清晨出错，以不到1000美元的价格出售一些原价超过1万美元的越南到北美头等舱机票。国泰航空昨日发推文承认错误，但承诺将全数认账。

国泰航空机票预订系统出错，以特惠价格卖出一些越南到北美头等舱机票。（图：法新社）

香港国泰航空再摆乌龙，机票预订系统在元旦清晨出错，以不到1000美元的价格出售一些原价超过1万美元的越南到北美头等舱机票。国泰航空昨日发推文承认错误，但承诺将全数认账。

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据外媒报道，标错价格的机票为从越南飞到北美的航班，其中平时卖1万6千美元（约6万6400令吉）、从越南岘港飞到美国纽约的往返机票当天仅售675美元（约2800令吉）。有乘客成功“捡漏”购得这些机票。

国泰昨天发推文承认错误，并表示将全数认账。该公司表示：“对于那些元旦当天买了我们‘特惠’机票的人，是的，我们犯了一个错误，但我们期待着欢迎您的到来。希望这将使您的2019年也变得‘特别’！”

国泰近来频频失误，其电脑系统去年才被骇，导致940万名乘客的个人资料泄漏，成为全球最大的航空公司数据外泄事件。

除了国泰，其他航空公司也曾犯过类似错误。新加坡航空在2014年，香港航空公司在去年都曾错误地以经济舱价格出售商务舱机票。两公司未透露多少人购买了这些便宜的机票。

（综合）