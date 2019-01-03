高庭驳回上诉．中国女运毒维持死刑 一名中国籍女子在机场被发现将2156.8克的冰毒藏在枕头内被捕，上诉庭今日维持高庭原判，须面对死刑。

（布城2日讯）一名中国籍女子在机场被发现将2156.8克的冰毒藏在枕头内被捕，上诉庭今日维持高庭原判，须面对死刑。

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由拿督乌米卡敦、拿督罗扎利亚及拿督莫哈末扎比丁组成的上诉庭三司，基于被告颜兰花（译音）所提出的上诉理据不足，一致驳回她的上诉，维持沙亚南高庭于2017年9月28日所作出的判决。

根据控状，被告于2013年11月15日下午4时15分，从中国深圳抵达雪邦廉航终站的乘客检查站时，发现贩运2156.8克的甲基安非他命，抵触1952年危险毒品法令第39（B）（1）（a）条文。

一旦罪成，唯一的刑罚是死刑。

根据案情，被告带着一个装有儿童用品的蓝色布袋，装有3个小枕头、鞋子及衣物，在接受检查时发现毒品藏在枕头内。

被告在审讯时否认对毒品一事知情，指蓝色布袋是一名叫“Baba”的非洲籍男子在机场交给她，而她只是看一眼但没有发现布袋中有任何可疑物品。

她说，“Baba”要求她将布袋交给他的一名在大马的朋友，“Baba”替她缴付机票钱，也给她在逗留吉隆坡期间的一些零用钱。

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被告的代表律师为麦嘉强，案件由主控官曼盖副检察司检控。

男子贩毒判死刑

在另一宗案件，一名男子沙林阿布巴卡（41岁）因贩运27.30克海洛因混合单乙酰吗啡，上诉庭也维持高庭原判，判处被告死刑。

被告是于2016年3月12日晚上10时30分，在柔佛新山布特里旺沙英达花园犯下罪行。

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以拿督威拉莫达鲁丁为首的上诉庭三司认为，新山高庭于去年8月27的裁决是“安全”的，且证据确凿，因此驳回被告的上诉，维持原判。

被告的代表律师是安德鲁，主控官迪亚沙兹娃妮副检察司负责检控案件。