陆兆福：东海岸衔接铁路计划·政府未做最后决定 交通部长陆兆福说，政府未对东海岸衔接铁路计划（ECRL）做最后决定。

交通部长陆兆福，白天巡视KTM 火车。

（霹雳．华都牙也3日讯）交通部长陆兆福说，政府未对东海岸衔接铁路计划（ECRL）做最后决定。

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他与中国驻马大使白天共乘ETS到访中国中车（马）轨道装备中心（CRRC）在华都牙也的工厂参观后，针对ECRL最新进展，发表简单谈话。

白天说，中马双方仍在等待相关工程业者提呈报告，并对商谈程序和结果保持乐观。

他说，他相信中马两国政府及业者，都会秉承互惠互利和good will，达至双赢局面。

询及相关业者何时提呈报告时，白天希望能在近期内完成，但没有设下重启ECRL的日期。

陆兆福说，‘铁路外交’显示马中有强健稳定外交关系，大马也会持续与中国深化合作关系，尤其在铁路运输业，足见马中有友好又强稳的邦交关系。

他说，他寄望CRRC不仅是制造铁路交通车厢，更可以在增加投资额后，将业务多元化，同时也生产零件等其它配备，让大马成为东盟铁道车厢与配备区域中心，供应东盟的铁路运输市场需求。

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第一次乘搭ETS的白天，对大马铁路运输留下深刻印象。

他说，早在20年前，大马便有完善的铁路运输，当时的中国铁路运输尚未完善。

“如今，无论是技术、设备等，中国铁路运输成长突飞猛进，迅速进步，大马的铁路运输也在中马两国合作无间下，取得出色成就。”

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白天也鼓励CRRC增加投资额，并指在与CRRC总经理兼教授级高级工程师傅成骏做短暂交谈后，也被告知CRRC有意增加在大马地区投资额。

“相信这不是梦，我们展望更亮丽，更有发展潜能的未来。”