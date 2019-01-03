高雄订这天为“凤飞飞日”．挨批“连死人豆腐都吃？” 高市府观光再出奇招，将凤飞飞忌日订为“凤飞飞日”。

（高雄3日訊）高雄市长韩国瑜刚上任，就积极推广观光，高雄观光局长潘恒旭透露，之后一个月将有一个代言人，将高雄之美行销至海内外，目前已定1月是白冰冰，2月是陈文茜，3月则拟定“最美欧巴桑”陈美凤或80岁作家琼瑶，由于和前高雄市长陈菊时期请来的五月天风格迥异，让许多网民崩溃直喊：“把五月天还来！”、“说好的年轻化呢？”

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吃死人豆腐？高市府瞎订忌日为“凤飞飞日”

另外，2日高市府观光局、民政局又宣布，将1月3日凤飞飞的忌日订为“凤飞飞日”，未来每年在凤飞飞的生日及忌日，都会举办纪念活动与旅游包套，惹网民呛爆：“凤飞飞是桃园人，关高雄屁事”、“还可以这样攀关系喔？”、“连死人豆腐也吃”、“每年5月6日可以定为5566日吗？”

对此，高雄市观光局长潘恒旭说，希望透过“追忆名人”及观光大使等活动，追念对高雄有贡献的名人，邀请与高雄有情感连结的明星，来唤起大家对高雄这个城市的爱与认同。