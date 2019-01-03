双环操作纾缓人潮．搭轻快铁无需挤成“沙丁鱼” 格拉那再也轻快铁线繁忙时段采取的“双环操作”措施奏效，乘客惊讶以往人满为患的轻快铁站今日竟然“冷冷清清”！

相较于前往布特拉高原方向的搭客量，从布特拉高原往吉隆坡方向的轻快铁在上班时段人潮较多。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）格拉那再也轻快铁线繁忙时段采取的“双环操作”措施奏效，乘客惊讶以往人满为患的轻快铁站今日竟然“冷冷清清”！

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为纾缓上班繁忙时段的人潮，Rapid Rail私人有限公司即日起于工作日的早上7时30分至9时之间，在格拉那再也轻快铁线另设鹅唛轻快铁站至阿拉白沙罗轻快铁站列车的“双环操作”，以缩短列车行驶时间及乘客等候列车的时间。

在有关时段内，每隔3辆列车就会实行“双环操作”，即共有7辆4节车厢的列车会从鹅唛轻快铁站出发，并到阿拉白沙罗轻快铁站后就折回；而搭乘第三辆列车及欲前往布特拉高原轻快铁站的乘客，就必须在阿拉白沙罗轻快铁站下车，再转乘下一趟列车前往布特拉高原轻快铁站。

乘客配合系统操作顺畅

格拉那再也线轻快铁营运主任莫哈末再尼哈斯纳今日带领媒体到阿拉白沙罗轻快铁站和格拉那再也站巡视时，发现有关系统操作非常顺畅，并获得大部份乘客配合。

据观察，原本在繁忙时段站满候车人潮的格拉那再也轻快铁站，也随着有关计划的落实而变得“冷清”，让部份乘客感到惊讶，误以为大部份民众今早都提早出门。

受访乘客对Rapid Rail所采取的新措施表示欢迎，并披露，以往他们可能需要等上数辆列车，才能成功“挤入”轻快铁车厢，惟如今不仅不再需要“挤”成“沙丁鱼”，甚至还有位子可坐。

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另外，部份因搭上有关列车而必须在阿拉白沙罗站转乘前往布特拉高原轻快铁站方向的乘客也能体谅有关措施的用意。

他们透露，该公司有派员在轻快铁站给予大众提醒，所以他们不至于在到阿拉白沙罗站时，感到措手不及。

缩短乘客候车时间

据了解，格拉那再也轻快铁站至亚洲再也（Asia Jaya）轻快铁站每早都会出现大量候车人潮；但因从布特拉高原前往吉隆坡方向的乘客非常多，以致在列车抵达格拉那再也轻快铁站时，往往早已非常拥挤，令许多乘客无法上车。

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随着该公司采取“双环操作”，从鹅唛方向驶来的列车在抵达阿拉白沙罗轻快铁站后，可在90杪内折回，成功缩短乘客的候车时间，并纾缓格拉那再也轻快铁站至亚洲再也等站点的人潮。

为了方便乘客了解，该公司除了在月台告示牌上注明列车行驶的终点站外，也会在车厢内播音提醒，确保乘客掌握有关谘询。

莫哈末再尼哈斯纳表示，“双环操作”首日执行取得成功，也成功纾缓人潮，大部份格拉那再也至亚洲再也轻快铁站的候车乘客也感到满意。

他说，有7辆列车会于早上7时30分至8时30分间，在阿拉白沙罗轻快铁站折回，预计可增加3000搭客量。

“这项措施协助缩短乘客的等候时间，甚至从可能要等上两趟列车，变成能马上上车。”

“My100”以大马卡登记

针对“My100”和“My50”无限乘搭公共交通月票，莫哈末再尼哈斯纳重申，有关月票是以大马卡登记，有效期以触卡启用开始计算为期30天。

“用户可在30天无限乘搭Rapid旗下所有的公共交通而不用担心卡内的余额。”

他建议大家在月票期限截止的7天前，就到各个站点的柜台办理更新，确保旅途顺畅。

苏小姐（28岁，金融业）：不用担心挤不上列车

“很惊讶今早（2日）的轻快铁站没有人潮，我还以为大家都考量到是开工首日，所以都提早出门。以往每早繁忙时段，格拉那再也轻快铁站的每一个列车出入口都排满人，我也需要等上两三分钟才能搭到车，且车厢内也非常拥挤。

如今有关公司采取双环操作后，未来我们就不用担心挤不上列车。

另外，我因大马卡尚未更新而无法享有My100无限乘搭公共交通月票优惠，但较后我会更换大马卡，预料每月可节省20%交通费。”

苏顺庆（32岁，电子商务领域）：不必等太长时间

“我以往乘搭轻快铁前往吉隆坡中环广场时，必须最少等上一辆列车才能成功搭乘，且车厢一般也非常拥挤；如今采取双环操作，不用等上太长时间就能搭到车，非常好。

另外，基于我的大马卡无法申请My100无限乘搭公共交通月票，所以我目前还无法享有有关优惠。但我的公司在市中心，大部份同事都依赖公共交通上班，因此这项措施对我们是非常有好处，我本身预计还能省下30%交通费。”

莫哈末再尼哈斯纳表示，“双环操作”成功缩短乘客的候车时间，预计也增加3000搭客量。（图：星洲日报）

Rapid Rail私人有限公司从1月2日起，每个工作日的早上7时30分至9时之间，在格拉那再也轻快铁线另设鹅唛轻快铁站至阿拉白沙罗轻快铁站列车的双环操作，以缩短列车行驶时间及乘客等候列车的时间。（图：星洲日报）