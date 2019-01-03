石块重围停车位．霸泊车位行动再升级 在屡遭取缔之后，万挠菁乡岭商业区竟然出现“升级版霸位器”！

梁女士指霸位的行为导致大家必须行走更远方能抵达茶餐室用餐。（图：星洲日报）

焦点社区：万挠菁乡岭商业区

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（雪兰莪．万挠2日讯）在屡遭取缔之后，万挠菁乡岭商业区竟然出现“升级版霸位器”！

尽管在万挠区州议员蔡伟杰的要求下，士拉央市议会执法组先后数度往该区的1/1路采取执法行动，但显然无法抑止这类霸占恶习，甚至除了用自制的“霸位器”外，还以石块将停车位重围起，阻止任何人将轿车泊入，霸位行动已然升级。

梁女士：24小时霸位造成不便

菁乡岭居民梁女士申诉，继去年有人自制霸位器霸占公共停车位后，同样的事情便不住重演，对公众构成不便。

“以往是白天才有这种状况，但最近我发觉晚上也是如出一辙。换言之，这些人如今是24小时在霸位。”

她说，白天为了不想招惹是非，即使商业区停车位不足大家亦敢怒不敢言，只能不断兜圈找位以便可以到茶餐室用午膳和往银行处理事务。

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“到了晚上，因为这种霸位的行为，我们即使带着不良于行的老人和小孩亦只能将轿车停在距离餐室更远的地方。

“我已经两度向市议会投诉，但霸位器往往仅是消失一段短时间便再度出现。我相信是因为仅是充公而没有严厉的执法行动，导致更多人有样学样，为了一己之私而用各种障碍物把车位占为己有，对公众造成不便。”

午餐停不了车气煞

去年8月，梁女士已投诉菁乡岭商业区出现灌有水泥和木棍的“霸位器”，占用多个停车位，让民众午膳时段停不了车而大叹气结。

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虽然市议会曾派人进行充公，但事隔未及一周，同一地点再度出现新的霸位工具，甚至连面盆都出动，让人傻眼。由于“霸位器”上并无记号，执法人员在巡查时亦无店主或商民出面认领，难以辨认是何人所为，以致取缔行动无法达到良好的阻吓效果。

蔡伟杰：取缔无阻霸位行为

蔡伟杰受询时，亦对花样百出的霸位器表示无奈和遗憾。

“黄色停车格意味着这是公共停车位，并非店主或任何人的月租车位，这种霸位行为已违反地方律法。我已数次向市议会反映，执法组亦已进行取缔，没想到仍然有人知法犯法。”

“我将向市议会执法组反映此事，同时呼吁店主或有需要的民众租用停车位，不要对他人构成不便。”

即使已夜幕低垂，但依然有人在霸位。（图：星洲日报）