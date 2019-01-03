小罗扰道尼合约到期告别漫威？粉丝崩溃 刚巧《复仇者4》首支预告中钢铁人疑似留下遗言，更令影迷害怕此角将以悲剧收场。

《复仇者联盟4》（Avengers：Endgame）堪称2019年最受观众期待的巨片，“美国队长”基斯伊文斯（Chris Evans）之前已经发表从漫威电影“毕业”的感言，粉丝已有心理准备，但“钢铁人”小罗拔道尼（Robert Downey Jr.）合约也到期的消息，让很多网民直呼无法接受，也有人认为他可能再续新约，还不需要先崩溃。

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小罗拔道尼是让漫威影业立下辉煌伟业的大功臣，在《复仇者联盟》众要角中身价也最惊人，漫威与他的合约其实续过好几次，每一次都是砸大钱留人，据传他光是一份合约就能赚进5000万美元（逾2亿令吉），照理说没有人会跟大钱过不去，因此这回网民也抱持乐观态度，预期他会以同样方式处理，不过他至今完全未表态，且接下来就可能开拍《福尔摩斯3》，仿佛已为挥别超级英雄生涯留好退路，使得粉丝愈想愈担忧，刚巧《复仇者4》首支预告中钢铁人疑似留下遗言，更令影迷害怕此角将以悲剧收场。