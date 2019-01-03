咸蛋零食有炸壁虎！Irvins Salted Egg道歉 新加坡食品生产商Irvins Salted Egg生产的咸蛋鱼皮零食享誉海外，不少海外顾客慕名而买，不过泰国曼谷一名女性顾客投诉，她的家人吃咸蛋鱼皮吃到一半时发现有一只壁虎的尸体，让她觉得恶心并在脸书投诉。Irvins Salted Egg已发布道歉声明并承诺会退款赔偿。

（图：取自脸书）

（新加坡3日讯）新加坡食品生产商Irvins Salted Egg生产的咸蛋鱼皮零食享誉海外，不少海外顾客慕名而买，不过泰国曼谷一名女性顾客投诉，她的家人吃咸蛋鱼皮吃到一半时发现有一只壁虎的尸体，让她觉得恶心并在脸书投诉。Irvins Salted Egg已发布道歉声明并承诺会退款赔偿。

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据《海峡时报》报道，38岁的霍洛薇小姐居住在曼谷，她上周六在脸书上载一组照片，显示她购买的咸蛋鱼皮零食中有壁虎的尸体。她在脸书留言“我可怜的母亲和哥哥，吃完一半才发觉到里面的（壁虎尸体）！简直太恶心了！怎么会发生这样的事？”

霍洛薇小姐在泰国司法研究院工，她之前几次也曾经购买Irvins Salted Egg出产的咸蛋鱼皮零食给家人和同事。

她认为，虽然咸蛋鱼皮零食的价格很贵，一包要700泰铢（约89令吉），不过她却很喜欢吃，是她喜爱的零食之一。

Irvins Salted Egg创办人埃文古纳万周三发表文告声明，该公司对霍洛薇遭遇的事件感到震惊。“我们对于事件的受害顾客表达真诚的道歉。对于我们出售的食品，会负上全部的责任。”

埃文古纳万指出，他已针对此事向新加坡农粮兽医局做出投报，并会全力配合调查。

埃文古纳万说：“我们承诺会在生产线做出必要的改变，确保不会再发生这样的事件。同时公司也会深入调查，对于为何会有死壁虎出现在零食包装内，还无法做出解释。”

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在文告中，埃文古纳万说所有在2019年10月16日到期的咸蛋零食产品的顾客可以电邮到该公司要求退款。

他补充任何对吃咸蛋零食感到不适的也可以要求退款。所有召回的产品将被销毁。

（海峡时报/ANN）