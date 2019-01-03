苹果股价暴跌．巴菲特公司市值缩水124亿 苹果股价2日暴跌，一度跌至144.51美元，导致股神巴菲特旗下公司波克夏所持有的股份价值缩水约30亿美元（约124.43亿令吉）。

（美国．纽约3日讯）苹果股价2日暴跌，一度跌至144.51美元，导致股神巴菲特旗下公司波克夏所持有的股份价值缩水约30亿美元（约124.43亿令吉）。

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据报道，巴菲特自投资科技股IBM失败后，再次栽在苹果的手里，截至去年9月底，波克夏共持有2.52亿股苹果股票，持股逾5%，股价自去年10月以来已经蒸发了超过3500亿美元。

据悉，巴菲特曾指自己对科技股不够了解，数十年来一直回避科技股，但他从2011年开始，一反常态，向IBM注资超过100亿美元，但却在约一年前，他忍痛割肉，出售了全部股份，并承认自己对IBM的分析存在缺陷，成为他投资生涯中的一大污点。

没想到近年来，他热衷投资苹果，也遭受滑铁卢，虽然如此，但由于他是低价购入的大多数股票，因此他在苹果的整体投资可能仍是盈利的。

由于iPhone的销售量欠理想，苹果2日公布业绩报告，20年来首次下调收入预测，拖累苹果股价一度急插近8.5%。