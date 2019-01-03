苏俐婵．物物交换 在货币出现之前，古人没有金钱，而是通过以物易物的模式来交易，譬如以家中的一头牛来换取一把斧头。来到科技先进的现代，人人一机在手，从钞票时代逐渐趋向无现金交易商业模式，但许多社区团体都发起物物交换活动，以自己的物品，取代货币，换取自己所要的物件。

在货币出现之前，古人没有金钱，而是通过以物易物的模式来交易，譬如以家中的一头牛来换取一把斧头。来到科技先进的现代，人人一机在手，从钞票时代逐渐趋向无现金交易商业模式，但许多社区团体都发起物物交换活动，以自己的物品，取代货币，换取自己所要的物件。

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在朋友的分享下，2年前认识脸书一个物物交换的平台，发现原来雪隆区有好多人都参与以物易物。

拜脸书便利所赐，物物交换变得轻而易举，大家通过线上互相交流与达成互换物资的意向，之后再聚集同一场合互换物件。无论是以旧衣服换取牙膏，还是二手书桌换洗衣剂，这种方式不仅达到省钱互惠的效果，还可延伸物品的生命，让新主人在无需以钱购买的方式下，可以善用有关物件，旧主人也换来自己所要的物品。

衣物在橱窗总是显得迷人，让人燃烧起购买欲，但买回家后却有好几年都没穿上，衣柜总有至少一件一直被“冷藏”的衣服。既然闲置，那不如拿出来交换，让需要的人受惠，同时自己也重新审视消费心态，日后当你站在玲珑满目的货架前，想想自己是否是想要还是真的需要有关物品。

在农历新年来临之前，《大都会》社区报和脸书群组“Barter trade雪隆易物区”将在1月13日（星期日）上午10时至下午3时，在首邦市One City底层联办“人弃我取换换乐2.0”物物交换活动，届时欢迎大家一起加入换物的行列，不浪费资源，齐来寻找心仪的物件吧！