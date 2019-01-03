《肉蒲团》女星控诉遭下药性侵4小时无人理 罗桂英目前控诉并说：“这名酒客吃定我职业的特殊性，认为我会不敢吭声，希望司法可以重视我被下药的证据。”





（香港3日讯）现年52岁、90年代曾经在香港拍过多部三级片包括《玉蒲团》及《人皮高跟鞋》等的罗桂英（已从母姓改名张桂英），当年息影后返台湾花莲居住，为照顾93岁老父，她在夜市摆摊卖烧粟米维生，其后改行当酒店公关。不过去年2月，疑遭一名35岁杨姓酒客下药后性侵，过程中因药物四肢瘫软，只能任凭对方灌酒及长达4小时的性侵，中途她虽然一度喊了3次“帮我报警”求助柜台人员，但却被柜台人员回应“不会用自己的手机报案吗？”

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根据《苹果》报道，罗桂英当晚就到医院验伤、验血，虽然验出有药物反应，不过台湾当局未有依此认定她被下药性侵，反而据酒店内模糊的监视器画面及服务生证词：“走路看起来无异状”等理由，撤销性侵控罪。

罗桂英目前控诉并说：“这名酒客吃定我职业的特殊性，认为我会不敢吭声，希望司法可以重视我被下药的证据。”罗桂英也提醒同业不要被受骗。