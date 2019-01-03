Perodua Aruz休旅车开放预订·售价7.2万至7.7万 第二国产车（Perodua）旗下的SUV休旅车——Perodua Aruz如今开放预订，西马售价是7万2千2百令吉至7万7千2百令吉（不包含保险）。

（吉隆坡3日讯）第二国产车（Perodua）旗下的SUV休旅车——Perodua Aruz如今开放预订，西马售价是7万2千2百令吉至7万7千2百令吉（不包含保险）。

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第二国产车总裁兼首席执行长拿督再纳阿比丁阿末表示，Perodua Aruz提供两种型号，即1.5X 和 1.5 Advance，并且有白、银、蓝、灰及绿共五种颜色供选择。

他表示，该车获得东盟NCAP五星级的安全评价，并且具备车辆稳定控制系统（VSC）、坡道辅助系统（HSA）、儿童安全座椅（ISOFIX）和六个安全气囊等各类安全功能。

“这些功能是所有型号的标准配置，而Advance型号具有行人侦测系统的升级版ASA 2.0。”

“ASA是一种驾驶辅助系统，有助于降低撞击风险，并不是安全驾驶的取代。Aruz有1.5升四缸发动机、电子控制的双VVT-i的自动变速器“，再纳在声明中表示。

他更表示，从各方面考量，Perodua Aruz是大马SUV休旅车中，价格最实惠的。