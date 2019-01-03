阿邦佐：砂拉越石油·砂政府及国油公司权力·敦马同意 砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日主持砂咨询委员会会议后召开新闻发布会透露，首相敦马哈迪同意经济事务部长拿督斯里阿兹敏的建议，石油相关事宜的讨论继续由砂拉越政府及国油公司进行。

（古晋3日讯）砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日主持砂咨询委员会会议后召开新闻发布会透露，首相敦马哈迪同意经济事务部长拿督斯里阿兹敏的建议，石油相关事宜的讨论继续由砂拉越政府及国油公司进行。

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他在会议后发文告说，财政部也表达意见，认为石油产品销售税是不合理。惟砂拉越方面则强调，这是砂拉越的权力，并且它是在联邦宪法第95C及第10列表下执行。

他表示，同时，砂拉越也认为，必需考量联邦政府所征收的联邦政府石油税。

因此，阿邦佐哈里说，内阁特别委员会将给予6个月时间，以取得完整的报告及解决方案，来解决该委员会所提出的问题。有关技术委员会与工作委员会将从今年1月开始讨论相关事宜，而下一次会议预计在2月及4月召开。