方路·禅三十 禅是一种和生命对话的寂寞生物。

．禅是一种和生命对话的寂寞生物。

．禅是一棵梧桐树有自己裂开年轮的秩序。

．禅适合用来和生命对话。

．禅是生命的使者。

．禅是用季节的循环进行生生息息的复习课

．禅是真实的虚线，像阳光移动的影。

．禅拥有一切的宁静，像沉睡的宇宙。

．禅可以是一次生命的延伸，可以是另一次命的跨越。

．禅的坐姿是一株有复眼的植物，可以看见重叠的阳光线。

．禅是遥远的邻人，是咫尺的远房。

．禅是蝴蝶用来飞翔的翅膀。

．禅有两次生命，一次生，一次灭。

．禅是瞬间的主人。

．禅可以用月光的梯滑向最深的黑暗。

．禅是野渡头一艘戴着月光的船。

．禅是跨过了时光的彩虹。

．禅是用生命构成的对话。

．禅是一生的伴，相随的导师，相识的来生。

．禅是一生最优美的领悟，最深情的词。

．禅是倾斜的直线。

．禅是风中螺旋式耳语。

．禅是用来放牧时光的草原。

．禅是看见自己诞生的整个过程。

．禅允许用来陪伴河，或者用来陪伴渡河者。

．禅是降临的寂寞，催生的泪水，天地铸造的一个词。

．禅没有最后的告别仪式，只有最后的遇见方式。

．禅是用最精准的命题来荡秋千。

．禅是你跨过了世界就是你的，跨不过你就是世界的了。

．禅是一棵梧桐树用自己的裂痕成就一生的伤痛。

．禅是你遇见的最后一位旅人。