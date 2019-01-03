班达马兰华小A校体恤学生．“一人一书柜”为书包瘦身 学校书包过重是许多大马华小过去常见的现象，尤其长期情况会伤害到小孩的生育发展，而班达马兰华小A校董事部体恤学生，为了减轻肩上的负担，特别为全校30班级添购书柜，落实“一人一书柜”！

学生非常开心有个人书柜可以置放课本和作业。左为郑明发。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生2日讯）学校书包过重是许多大马华小过去常见的现象，尤其长期情况会伤害到小孩的生育发展，而班达马兰华小A校董事部体恤学生，为了减轻肩上的负担，特别为全校30班级添购书柜，落实“一人一书柜”！

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郑明发：提升工程耗资150万

班达马兰华小A校董事长拿督斯里郑明发表示，董事部为了打造更完善及舒适的校园学习环境，于去年学校假期进行一连串的提升工程，总耗资150万令吉。

他说，这些提升工程包括全校的班级更换新地砖，增添新桌椅、落实一人一书柜、增设童玩区、设教师食堂，以及重新翻修学校图书馆。

矢打造最佳学校典范

他披露，这一连串的提升工程也配合该校于明年迎来庆祝70周年，矢言打造班A华小成区域最佳的学校典范。

郑明发今早在开学日迎接新生及派送领带时表示，学校书包太重一直是现代小学生的日常“负担”，董事部于去年决议每班都添购书柜，置放在班级后方，让每个学生都有一个专属的书柜。

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妥善分配课本作业

他披露，有了书柜，学生就能妥善分配每日需带回学校及家里的课本及作业，从中减轻书包的重量。

他说，这项计划百利无一害，除了减缓书包过重带给小孩的生育发展，也能训练小孩的纪律及责任感。

“打造一个舒适的学习环境是非常重要的，无论是硬体或软体，还是学生面对的问题，董事部若有能力，一定会给予最大的帮助。”

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增童玩区游戏学习

郑明发表示，学校除了是学习的空间，也是小孩成长中非常重要的一段时间，董事部为了让小学生在成长中有童趣回忆，特别增设一个童玩区。

他说，童玩区有2幅非常大幅的“游戏图”，分别是蛇棋和西洋棋。

他披露，西洋棋是该校过去传统的强项，从小培养小孩玩西洋棋，有助于他们智力的发展。

“童玩区就坐落在小一班隔壁，也方便小学生休息时间可以快乐游戏学习。”

他补充，董事部也在礼堂楼梯口设一个历届首相及董事长的人工画图，以让学生对国家及学校的领导有更深入的认识。

另外，郑明发披露，图书馆翻修工程已差不多完工，预料农历新年后就能启用，届时将成为该校学生另一个休闲及学习最佳好去处。

友族新生占10%

郑明发指出，该校于今年共迎来188名小一新生，其中友族占10%。

他说，他今早一如既往到开学日派发领带给小一新生，以培养学生系领带的好习惯。

对于教育部开始推行黑鞋黑袜政策一事，郑明发表示，有些学生之前已购买白鞋及白袜或仍未损坏，所以学校仍然通融学生穿白鞋或白袜或鸳鸯鞋袜。

“目前，学校暂时还未收到投诉，不过校方会持续跟进教育部给予的指示，若有通知会再告知家长。”

今日陪同迎接新生三机构理事包括副董事长徐进宝、财政蔡火祥、校友会会长刘文财、校长林牡丹及其他理事等。

书柜可以用于置放课本及作业，学生就无需每日都将所有课本或作业带回家。（图：星洲日报）

童玩区有一幅很大的蛇棋和西洋棋让学生在空闲时间玩乐。（图：星洲日报）