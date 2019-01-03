许来贤：先听取民意．早市巴刹搬迁或喊停 双溪龙镇早市巴刹搬迁至新地点的计划有望喊停！

许来贤（蓝衣者）到访双溪龙镇早市巴刹，派发月历给巴刹小贩。（图：星洲日报）

焦点社区：双溪龙镇

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（雪兰莪．加影2日讯）双溪龙镇早市巴刹搬迁至新地点的计划有望喊停！

公正党加影区州议员许来贤指出，因当地居民的极力反对，指巴刹会为新地点周边带来交通阻塞及卫生问题的困扰。

他将促请市议员向加影市议会要求暂时搁置该巴刹的搬迁计划，并召开听证会听取民意，再做出决定。

蕉赖双溪龙镇早市有逾20年的历史，初期是在店前摆卖，后来再被迁至组屋化粪池旁，之后于2005年再被迁至目前位于商业区旁的大路至今。

日前该巴刹新的搬迁地点是在拉曼大学旁与陈明英达花园之间的一处占地1.3英亩的消拯局和警局保留地，而市议会亦在今年初同意将该片空地充作临时巴刹用途，目前该片空地也在进行基设工程。

改成巴刹将无处停车

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当地居民今日趁许来贤到该巴刹派发月历时，上前向他申诉巴刹新地点造成不便的事宜。

居民指出，该片空地不适合巴刹经营，尽管该处只是临时用途，不过当局并未表明临时用途的期限。

他们披露，此前该空地为拉曼大学学生停车场，若改制成巴刹，该大学学生将无处停车。

此外，巴刹入驻该地后，车流量及人流量将会增加，并导致该处的交通混乱，造成居民出入不方便，且巴刹也会衍生出卫生问题的困扰。

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需时了解课题

也是雪州行政议员的许来贤过后在新闻发布会说，该巴刹一带早前属于杜顺大州选区，搬迁巴刹课题由时任州议员处理，惟在第14届全国大选选区划分后，该区纳入加影州议席选区，并由他接手处理。

“我在处理此项课题上算是‘新人’，需要时间重新了解此项课题。

“时任州议员处理此巴刹搬迁课题的手法不同，或许是因为他们没有听取大多数市民的意见，因此造成矛盾发生。”

将要求开听证会听取民声

他指出，由于居民反对声音的激烈，因此，当地市议员将在市议会会议上要求当局搁置搬迁该早市至新地点的计划，并一并要求展延正进行中的基设工程。

“当地居民表示会召集居民联署签名反对，并向市议会反映。此外，我们会要求市议会召开听证会，听取民声。”

盼寻永久性地点他认为，该早市非常方便，当地居民可以在此购买他们的日常所需，惟因双溪龙目前没有多余的空地安置有关巴刹，因此他希望可以找到一个永久性的地点，让巴刹能够继续经营。

“我希望该巴刹能改制成现代化的巴刹（室内经营），不再在路边摆档经营，这能一劳永逸解巴刹阻碍交通及造成卫生问题的困扰。”

刘佳达：把反对声音带到市会

加影市议员刘佳达表示，他会把当地居民的反对声音带到市议会，并在短期内召开听证会，与居民协商巴刹新地点的问题。

在场者尚有加影市议员林金英。