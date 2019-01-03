培民华小剩8学生．“晋升”雪州人数最少微小 在福隆港华小关闭后，坐落在沙白县文丁哥坝（Benting Kepah）及直古鲁（Teluk Ru）的培民华小，将因学生人数仅有区区8人，而“晋升”为雪州学生人数最少的微型华小！

培民华小在2019新学年仅有8名学生，高居雪州微型华小的榜首，为雪州学生人数最少的微型华小，前排左起为余权能、王喆隆、丹尼尔、余艾莎、谢琮铭、李勇光、丹尼斯、哈安娜，后排右三为校长李碧凤。（图：星洲日报）

（雪兰莪．八打灵再也2日讯）在福隆港华小关闭后，坐落在沙白县文丁哥坝（Benting Kepah）及直古鲁（Teluk Ru）的培民华小，将因学生人数仅有区区8人，而“晋升”为雪州学生人数最少的微型华小！

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培民华小校长李碧凤接受《大都会》社区报记者专访时说，该校今年有8位学生报读，包括6名男生及2名女生，一年级新生只有两名。

她披露，该校华裔学生只有3人，即王喆隆（三年级）、谢琮铭（六年级）及李勇兴（六年级），其余5人分别是华巫混血儿与纯巫裔。

李碧凤：寻巫裔报读“救校”

李碧凤说，在8名学生当中，有一对是华巫家庭的姐弟，姐姐余艾莎就读于六年级，弟弟余权能则就读于一年级。

“这对姐弟的父亲是校友，因为不想看到学校关闭，除了特意安排他们的孩子就读于培民之外，也另外找来一对巫裔兄弟及一位巫裔女孩报读。”

自去年3月上任的她说，由于五年级没有学生，因此可以预见的是，该校今年会有3人报考年小六评估考试（UPSR），2020年则无人报考。

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根据校方提供的统计数据，该校两名一年级新生，分别是巫裔，以及华巫裔混血儿；二年级是一名巫裔男学生；三年级是一名华裔男学生；四年级是一名巫裔男学生；六年级则有三人报读，包括两名华裔男学生，以及一名华巫裔男性混血儿。

8教职员须身兼多职

李碧凤指出，包括她在内的话，该校教职员（包括副校长和教师）共有8人，一名副校长和6名教师，他们都身兼多职。

她指出，该校理应有正式副校长，但该校与沙白县其他学校一样，都不获得正式副校长，她曾就此事与家协与董事部反映，但获得的反馈是，只要培民不被关闭，他们还可以答应搬迁。

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“随着福隆港华小唯一的学生毕业后，该校将搬迁到其他地方，培民已成为雪州学生人数最少的学校。”

她说，该校只有两名学生都是来自直古鲁，另一名学生是住在文丁哥坝，他们华裔子弟，都是骑脚车上学；其余学生则是“外来移民”，即从较远的地方到该校就读。

“一名与巫裔通婚的华裔家长也是培民华小的校长，他不忍心看到学校人数太少会面临关闭，所以没有将孩子送到较靠近他们住家的培青就读，反而以5至10分钟的车程，将孩子送到我校来。”

李增山：2华小料面对搬迁

沙白县发展华小工委会主席李增山受访时指出，沙白县共有10间华小，其中3间是半津贴华小，其余7间是全津贴华小。

他说，在10所华小当中，微型华小有2间，即双溪乔华蒙德华小（半津贴华小）及直古鲁培民华小（全津贴华小），培民华小仅有区区8名学生。

他不讳言，蒙德华小与直古鲁培民华小是当中面对最严重的学生人数短缺问题的两所华小，搬迁也是迟早的事。

也是大港新民华小副董事长的他说，该校今年有750名学生报读，包括150名一年级新生，由于是一年级新生是肖龙，所以学生人数比往年稍微增加。

培民华小是坐落在双溪乔华（Sungai Air Tawar）的文丁哥坝与直古鲁范围，建校至今已有30余年。

微型华小与一般华小不同之处在于，教师是以一对二的方式教学，所以可以更为全神贯注教导学生。（图：星洲日报）

下课钟声响起了，占大多数的培民华小5名巫裔学生忙不迭到食堂享用食物，歇息片刻。（图：星洲日报）