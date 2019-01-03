苏丽娜：派员紧密监督．确保食肆遵守禁烟 笨珍卫生局局长苏丽娜表示，2017年当局在禁烟区展开取缔行动时，共开出209张罚单，2018年则增加至255张罚单，随着食肆全面禁烟，当局将派员紧密监督，确保民众及业者遵守禁烟条例。

苏丽娜（左二起）与达吉乌丁为开放食肆被列为禁烟区举行推介。（图：星洲日报）

（柔佛．笨珍2日讯）笨珍卫生局局长苏丽娜表示，2017年当局在禁烟区展开取缔行动时，共开出209张罚单，2018年则增加至255张罚单，随着食肆全面禁烟，当局将派员紧密监督，确保民众及业者遵守禁烟条例。

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笨珍卫生局今天在笨珍玛拉大厦小贩中心为开放食肆被列为禁烟区举行推介，苏丽娜在会上致词时发表谈话。

她指出，根据昨天的观察，许多饮食中心业者都张贴了禁烟告示牌，大部份食客也遵守条例禁烟，但仍有一些餐馆食客未能调适，甚至不满业者未准备烟灰缸而在吸烟后乱抛烟蒂。

她表示，不少业者也了解自身责任，会劝勉食客不在小贩中心或开放式餐厅内吸烟。

每天派员各地监督

“笨珍卫生局目前属下共有21名官员，在食肆全面实施禁烟令后，每天将有3名官员在笨珍各地展开监督行动，确保业者及食客皆遵守禁烟条例。”

另一方面，她也提及，当局在食品卫生条例下，于2017年共向饮食业这开出198张罚单，罚款额达3万3000令吉。

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“2018年禁烟区开出的罚单则减少至152张，罚款额为2万3000令吉。”

她也说，当局将于本月7日及14日，分别在文律及笨珍举办食肆被列为禁烟区座谈会，向各地业者讲解有关禁令详情。

达吉乌丁：柔各县去年开6019罚单

埔来士巴当区州议员达吉乌丁为活动开幕时表示，柔州各地县卫生局及县署，去年共针对禁烟区违例者开出6019张罚单。

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他表示，目前注册于笨珍县议会之下的饮食单位共有958个，当局依据有关条例，将这些符合标准的食肆列为禁烟区，将严禁食客在此吸烟。

他坦言，随着禁烟范围全面扩大，可让食客尤其是一家大小可在一个更健康的环境下享受用餐的乐趣，也有助于提升民众对健康的关注及意识。

苏丽娜（右起）与达吉乌丁视察小贩在摊位上张贴的显眼禁烟告示牌。（图：星洲日报）