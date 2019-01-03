新山民众：体恤越堤工作者．盼UTC恢复办公时间 “新山是不一样的！”全国各州城市转型中心（UTC）元旦日起缩短办公时间至晚上7时，陆续有不知情的民众扑空而返，感叹政府应体恤越堤工作一族的要求，恢复原有的办公时间。

城市转型中心缩短办公时间，仍有民众在不知情的前提下前往中心欲办理事务。（图：星洲日报）

（柔佛．新山2日讯）“新山是不一样的！”全国各州城市转型中心（UTC）元旦日起缩短办公时间至晚上7时，陆续有不知情的民众扑空而返，感叹政府应体恤越堤工作一族的要求，恢复原有的办公时间。

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新年伊始，城市转型中心的办公时间正式从原先的上午8时30分至晚上10时，缩短为上午8时至晚上7时，政府指只有11%的人在晚上7时过后使用该中心的服务，因此凭着新举措，确保中心开销达到效率，免得减少时间与精力。

民众欲办理公务无门

星洲日报《大柔佛》社区报的记者在元旦晚间7时左右抵达新山大城市广场（Galleria Kota Raya）的城市转型中心时，发现陆续有不知情的民众抵达，欲办理公务无门，感叹政府应当体恤民心，从长计议。

受访民众反映，新山属边境城市，大批民众每日越堤往返新加坡工作，城市转型中心原先的办公时间对他们来说十分方便，让他们得以在下班之后办好公务，遗憾的是，如今的情况不如过往般方便，若要办理公务，恐得特别请假。

曾在晚间时分到城市转型中心办公务的民众透露，根据他们之前所见，晚上7时后才抵达中心办理公务的民挺多，不至于只有11%，因此他们希望有关当局能亲自派员到各转型中心实际了解情况，莫只是依靠整体数据。

庄树潮：最好办公至晚上9时

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在新加坡担任技工的庄树潮（59岁）与妻儿到城市转型中心欲缴付土地税，抵达时才知办公时间已缩短，只好打道回府。

庄树潮认为，转型中心理想的办公时间是至晚上9时，如此一来，对在新加坡工作人士较为方便。

他们反映，他们以往曾到新山拉庆的土地局缴付土地税，但人潮实在太多，当局的官员建议他们到城市转型中心缴税。

黄先生：原有服务时间较理想

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黄先生（59岁，德士司机）元旦日将车子送到电脑验车中心（PUSPAKOM）检验，完成检验程序后赶到城市转型中心缴还路税，抵达时陆路交通局的办事处已大门深锁。

他认为，新山的情况与其他州属来得不同，城市转型中心原有的服务时间较为理想，因为许多在新加坡工作的人士下班后能直接从新山城中坊步行来此办理公务，免去舟车劳顿之苦。

阿兹曼：应以顾客要求为主

罗里司机阿兹曼（51岁）的身份证在数日前遭人窃走，连续数日没身份证的他在元旦日下班后赶到城市转型中心补发身份证，无奈只能吃闭门羹。

“政府不应为了节省开销而缩短服务时间，人民是政府的顾客，理应以顾客的要求为主。”

他坦言，办理公务虽能请假处理，但并非所有雇主都乐意让员工请假，尤其是目前经济欠佳的前提下，有时请假还会影响到工资。

缩短办公时间后，城市转型中心楼层到了晚间时分相当冷清。（图：星洲日报）

陆续有民众抵达后才知办公时间已缩短，只好打道回府。（图：星洲日报）

有关当局贴出城市转型中心的新办公时间，除公共假期之外，每日的办公时间为上午8时至晚上7时，星期五有办公，但中午12时15分至下午2时45分为休息时间。（图：星洲日报）