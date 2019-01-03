砂拉越政府表态：4领域不会开放谈判 砂拉越政府已明确向联邦表态，4领域不会开放谈判，即移民自主权、法律、边界领土及海陆与边界资源拥有权；同时，尽管面对财政部长反映砂实行石油产品销售税是不适当的，惟砂政府强调这是砂州的权力，砂州将会确切实行石油产品销售税。

（砂拉越．古晋3日讯）砂拉越政府已明确向联邦表态，4领域不会开放谈判，即移民自主权、法律、边界领土及海陆与边界资源拥有权；同时，尽管面对财政部长反映砂实行石油产品销售税是不适当的，惟砂政府强调这是砂州的权力，砂州将会确切实行石油产品销售税。

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砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里今日主持砂拉越谘询委员会会议后召开新闻发布会上，作此披露。这也是他在去年12月17日代表砂拉越出席由首相敦马哈迪主持的联邦内阁大马建国契约指导委员会第一次会议后，公布会议详细内容。

阿邦佐哈里强调，砂拉越在移民自主权、根据联邦宪法执行砂法律权力、维护砂州边界领土，及在州境内海面、地底及税收所拥有的权限都是不可协商（non-negotiable）的权益，因为这些已清楚阐明在联邦宪法及1963年大马建国契约中。