佳节时期上调．咸鸭蛋价格平稳 目前，咸鸭蛋售价平稳，鸡蛋价格相对起伏较大！

鸡蛋的价格在2至3个星期前稍有上调，从30粒10令吉的售价起到13令吉。（图：星洲日报）

（柔佛．新山2日讯）目前，咸鸭蛋售价平稳，鸡蛋价格相对起伏较大！

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星洲日报《大柔佛》社区报记者向批发商及零售商了解到，普遍上，虽咸鸭蛋的批发价格，从前两个月的每箱逾32令吉微上调了3令吉左右，但零售价格整年来仍保持每粒90仙。

鸡蛋售价起伏大业者们表示，反而鸡蛋的价格波动较大，售价经常会受佳节影响出现起伏。贸消局则在日前将售价进行定制，预计该价格将维持一个星期。

刘碧卿：批发价格稍上调

批发商刘碧卿（29岁）受访时指出，他们的咸鸭蛋是从北马批发，但未有产量变少的情况，通常在今天订购，明天就会到货。

她说，在批发价格方面，每箱则从原本的逾32令吉，上调至36令吉。但散卖的话，每粒90仙的价格已经维持了整年。

“但是不知何故，最近我们批发到的咸鸭蛋生产日期已经越来越短。由于一些包粽子和杂菜饭业者需要放置时间较久的蛋，因此我们需要将货屯几个礼拜的时间。”

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她表示，鸡蛋的价格在2至3个星期前则稍有上调，从每30粒10令吉的售价起到13令吉。

黄荣河：每粒最多起到1令吉

淡杯杂货零售商公会主席黄荣河透露，他本身是杂货零售业者，每逢佳节如端午节及中秋节时，咸鸭蛋的售价都会上涨。

“但是普遍上的市场价格是平稳的，并不会造成太大的影响。咸鸭蛋每粒最多起到1令吉。”

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他说，相信是养鸡的成本如饲料的影响，导致鸡蛋的价格上调。据他了解，鸡蛋每粒的批发价为30仙左右。

他表示，在圣诞节的两个礼拜前售价为每粒44仙，碰上佳节如华人新年、印度人新年和马来人新年时，则会在每粒43仙左右。

他说，相信在来临的华人农历新年市场较平淡，并不会像以前那样活跃。民众选择将费用花在教育上，而孩子们大部份会在佳节时带家人到餐馆用餐，越少在家里煮聚餐。

黄国玮：上调不影响零售价

批发及零售商黄国玮（52岁）表示，贸消局在昨日已将鸡蛋零售价定制在每粒43仙，并会维持一个礼拜。

他说，鸡蛋价格的变化相信是因为源头不充足，相比肉鸡，饲养蛋鸡需要逾3个月的时间。因此，需求量大过供应量。

他透露，咸鸭蛋的零售价格在整年内都保持在90仙。仅有批发价上调逾2令吉，但不会影响零售价。每年，咸鸭蛋的价格都会在佳节时期上调。