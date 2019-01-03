“帕布”风暴吹袭泰国·游客撤离帕岸岛龟岛 官员周四表示，成千上万名游客因为担心将带来暴雨、大风和22公尺高巨浪的热带风暴帕布来袭而大规模撤离帕岸岛（Koh Pangan）和龟岛（Koh Tao）两个度假胜地。

（泰国．曼谷3日讯）官员周四表示，成千上万名游客因为担心将带来暴雨、大风和22公尺高巨浪的热带风暴帕布来袭而大规模撤离帕岸岛（Koh Pangan）和龟岛（Koh Tao）两个度假胜地。

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每逢圣诞和新年期间，以上两个岛屿都挤满游客，不过周三起鸡飞雀散，游泳和船只服务被禁止后，游客们都跳上了回航泰南的渡轮。

这也是泰国近30年首次遇上热带风暴帕布，估计在周五吹袭内陆前会路过帕岸岛、龟岛和苏眉岛（Koh Samui）。

没有官方的疏散令，不过游客成群结队的撤离。

帕岸岛区长克里克莱告诉法新社：“我想岛上已经空空无人...新年除夕舞会后约有3至5万人陆陆续续的离开。”

龟岛乃东南亚潜水天堂之一，代市长表示，前往春蓬府的船只挤满游客，不过仍有数千人滞留岛上面对风暴。

根据象气局，帕布将带来时速104公里的强风，但是不太可能形成全面爆发的台风。

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泰国气象局总监普威恩告诉法新社：“我们估计风暴附近浪高5至7公尺，平时在泰国湾浪高只有2公尺。”

“很难估计风暴的严重程度，因此民众应该听取当局的劝告。”

3岛中最接近的苏眉岛，当局表示已为游客搭好度过风暴的避难所。

帕布，在寮国语是巨型鲶鱼，预计会在南部带来大雨，包括安达曼海的旅游热点，例如甲米、毗邻马来西亚的北大年、陶公府与亚拉。