郑凯聪．新柔长堤．马新关系 出生在70年代末的我，年少时对马新关系的认知，就是两座城市一条桥──联系两个国家的经济、血脉和文化的新柔长堤。

出生在70年代末的我，年少时对马新关系的认知，就是两座城市一条桥──联系两个国家的经济、血脉和文化的新柔长堤。

广告

1965年，马新分家造成我们一家和大部份柔佛人一样，即一个家庭出现两种国籍的微妙情况，那么密不可分，却又截然不同。

80年代初，每个周末，亲戚都会越堤前来探望婆婆；过年过节，我们也会到新加坡串门子。

那个年代，我持有的蓝色限制护照，出境时不必盖章，抵达新加坡时才由移民局盖章，减轻了出入境的繁琐程序；直到2001年，新加坡取消了限制护照的使用。

此外，两国的货币兑换率，一直到90年代末皆差距不大，即便有差距，也因为新加坡的物价比较便宜，到那儿消费也不会有太大差异。

每次到新加坡的第一站，便是到兀兰商业中心逛一圈。当时，婆婆常说新加坡的水果比较便宜和新鲜，毛巾、被单更是指定的伴手礼。

从小，周围大部份人都在看新加坡电视节目，有趣的是当新加坡国庆时，儿时的我还会和新加坡的小伙伴们一起高唱新加坡国歌《Majulah Singapura》，而不会唱自家的国歌。

广告

虽然两国早已分家，但在经济和文化上仍相互依存。我记得千禧年前后，两国关系也常暗流涌动，特别是在水供课题上，身在柔佛的我们，尴尬地看着新加坡电视台播报新闻，时评人、专家，甚至国家领袖，用词尖锐地批判和论断我国，我也在国籍认同感下，常常对这些指责感到愤怒。

最近，马新关系因为巴西古当领空、新加坡大士海域界限、重启弯桥计划等重大课题再次风起云涌，两国领袖也不断透过媒体喊话。

我认为，进入2019年，即便引发战争也不必耗上一发子弹，新加坡选择在非常时期进行大型军事演习，除了武力展现以外，在这个课题上丝毫不见任何意义或帮助。

在马新课题上，我们有很多管道对话，甚至是谈判。开战，绝对不是其中一个选项。

广告

我相信，1965至今的马新友好关系不会决裂，即便在有争议的同时，我们依然互相尊重、彼此搀扶，一同努力迈向更好的未来。