食肆禁烟令开始咯．店外抽烟烟蒂乱丢 食肆禁烟令凑效，哥市大部份食肆地面不见烟蒂，不过另一边厢，食肆外的马路和沟渠旁却成了烟民聚集地，烟蒂随手被丢到路上和水沟！

再尼胡欣（左三）在执法人员陪同下，为市内一家著名早餐店贴上禁烟告示，左二为业者黄永华。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁2日讯）食肆禁烟令凑效，哥市大部份食肆地面不见烟蒂，不过另一边厢，食肆外的马路和沟渠旁却成了烟民聚集地，烟蒂随手被丢到路上和水沟！

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业者：用餐环境更清新

哥市一名早餐店女业者黄太太说，禁烟令对大部份没有抽烟的民众而言是好事一桩，店家也可以为顾客提供更清新的用餐环境。

“以前烟民在早餐店里吸烟，满地可见烟蒂，禁烟令实施后，地上真的是一个烟蒂都没有呢。换作是以前，我们随便扫一扫，垃圾斗明显都是烟蒂。现在食客都会自动走到店外吸烟。”

她今日配合哥打峇鲁卫生局官员上门进行禁烟令的宣导时，向记者这么表示。在场者包括业者黄永华、吉兰丹卫生局局长再尼胡欣、卫生局执法官员和哥市议会执法人员。

她说，当天卫生局官员也针对禁烟告示牌的要求亲自解说，其中，指示牌尺寸需宽40公分，长50公分，而且禁烟标志需占大比例。店里原先的禁烟告示牌尺吋对了，但禁烟标志太小，所以不符合规格，不过还是可以使用，作为提醒之用。

仍出售香烟

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黄太太继说，虽然非冷气餐厅都禁止吸烟，但为了满足顾客需求，该店还是有出售香烟。

她说，卖香烟其实也没有什么利润，禁烟令实施后销量应该会受影响，不过，为了满足一些顾客的需求，因此该店不会停止售卖香烟。

烟民盼规划吸烟区

有马来烟民受访时说，不介意到店外的区域吸烟，作为一名父亲，他也不希望孩子在公共区域吸二手烟。不过将心比心，他希望烟民受到合理对待，并希望政府对吸烟区进行规划，毕竟烟民需要吸烟的空间。

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再尼胡欣：首半年“教育性执法”

配合今天的禁烟宣导活动，丹卫生局局长再尼胡欣重申，今年1月1日起，全国所有餐厅被列为禁烟区，包括非冷气餐厅都禁止吸烟，违例者可被重罚最高1万令吉或监禁2年；业者若视若无睹，又与烟客同罪，可被罚款最高5000令吉或监禁不超过1年。

此外，业者若没有张贴合格禁烟告示牌，则将面对罚款最高3000令吉或监禁不超过半年。

不过，他表示，食肆禁烟令首6个月将会是“教育性执法”，该局350名执法员会在这段期间，向州内5441户店家进行宣导工作。

与此同时，卫生局也出动广播车，提醒民众禁烟令的资讯以及违规者可面对的惩罚。

再尼胡欣也提及，除了食肆禁烟，在1983年食品法令下的2004年烟品控制条例（PPKHT）下，丹州也有至少15个地区已在宪报公布为IKBAR禁烟区。

期许2045年烟民降5%

IKBAR是“INISIATIF KELANATAN BEBAS ASAP ROKOK”的简写，是丹州政府和州卫生局联合推动的禁烟运动，即有关地区的建筑物里面都禁止烟民抽烟。

他说，在这项运动下，当局期许在2045年达到吸烟人数下降5%的目标。

烟客不听劝业者为难

另外，马来饭业者祖丝丽娜说，该店落在IKBAR禁烟区，店里先前已要求禁烟，不过还是有小部份烟客不听劝。她说，这也是业者为难之处。

“如果我们态度强硬，又怕引发不满或冲突，但我们也担心受到被执法单位对付。”

无论如何，她庆幸，大部份食客都会遵守禁烟令。

丹卫生局助推广戒烟运动

再尼胡欣指出，丹卫生局在禁烟之余，也协助推广戒烟运动。

其中，州内各县就有56间戒烟诊所（KLINIK BERHENTI MEROKOK），包括哥打峇鲁（12间）、巴西马（5间）、道北（5间）、万捷（6间）、巴西富地（5间）、马樟（5间）、丹那美拉（4间）、日里（3间）、瓜拉吉赖（4间）及话望生（5间）。

他呼吁有意戒烟者前往戒烟诊所，享有这项免费服务。

他说，根据戒烟诊所记录，求助者的戒烟率提高，其中2018年求助者的戒烟率达46%（198人），而2017年的戒烟率是32%，人数是232人。

禁烟告示牌订单增

食肆禁烟令开跑，禁烟告示牌订单也告涨！

根据卫生部规定，食肆业者必须在店内张贴合格的禁烟告示牌，鉴于此，广告印刷业者也接下不少订单。

哥市一名广告印刷业者陈裕凌就说到，踏入新的一年，该店最热的订单便属禁烟告示牌。他说，他近日就接获一个500片的订单，另有一些零星订单。

作为一名烟民，陈裕凌对食肆禁烟令感到不习惯，不过他认同其中的带来的好处。

“以前我们习惯一边吸烟，一边喝茶吹水（聊天），现在不行，少了很多乐趣，确实还不习惯。”

他笑言，可能借此戒烟，虽然有一定的难度，不过他会尝试。

再尼胡欣（站者右三）把禁烟宣传资料发给食客，其中一人竖起拇指叫好。（图：星洲日报）

黄太太说，店里的告示牌禁烟标志太小（左），不符合卫生的要求，右侧的告示牌禁烟标志才是卫生局要求的比例。（图：星洲日报）

食肆业者说，禁烟令开跑首日，店里地面不见烟蒂。（图：星洲日报）

食肆虽已禁烟，但为了满足顾客需求，店家还是有出售香烟。（图：星洲日报）

烟民自动走到食店外吸烟，包括电子烟。（图：星洲日报）

烟民聚集食肆外的马路和沟渠旁抽烟，随手把烟蒂丢进水沟。（图：星洲日报）

卫生局执法人员派发禁烟传单给民众。（图：星洲日报）