员工好心劝禁吸烟·顾客无礼“赏巴掌” 餐厅员工好心劝禁吸烟，却换来顾客无礼“赏巴掌”！

（沙亚南3日讯）餐厅员工好心劝禁吸烟，却换来顾客无礼“赏巴掌”！

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卫生部于元旦起开始实施扩大禁烟区政策后，获得非烟民极力赞赏，但却引起许多烟民不满，一些烟民扬言仍会在食肆范围区吸烟，不予理会。

沙亚南第25区一间餐馆昨日中午就发生顾客在吸烟，餐馆员工上前去给予劝告，但却遭到顾客刮一巴掌。

沙亚南警区主任巴哈鲁丁表示，警方确实接获投报指一名25岁在餐馆当招待的本地印裔员工，看见3名约30岁的巫裔顾客在吸烟，就向前并礼貌性给予劝告，告知如今餐馆已属于禁烟区。

他说，顾客疑因不爽，其中1人直接向员工左脸刮一巴掌，接着就迅速结账离开。

他披露，警方将援引刑事法典第323条文（蓄意伤人）调查此案。

“涉嫌向员工打巴掌的顾客，请自行到警区录口供协助调查。”

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巴哈鲁丁向媒体指出，案发时，餐馆内有2名员工和5名其他顾客。

他说，根据初步调查，涉嫌打巴掌的顾客鲜少到该餐馆，并非熟客。

他披露，由于巴掌的力度不重，被打巴掌的员工并未受伤。

“餐馆业者向警方投报，主要是厘清违例者的行为，该餐馆一概不负责，避免相关当局对付该餐馆。”