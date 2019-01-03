弟弟被群殴设计报仇·庆祝开斋节变“鸿门宴” 惊见弟弟被人群殴的视频后暴怒，火爆姐弟为报仇设下“鸿门宴”，在家煮好开水邀约“仇家兄妹”上门“庆祝开斋节”。两兄妹一进门，姐弟俩就将他们反锁在内，对他们泼滚水挥棍打，全程让友人拍下放上网。

巴克提亚用脚攻击费扎尔。

（新加坡3日讯）惊见弟弟被人群殴的视频后暴怒，火爆姐弟为报仇设下“鸿门宴”，在家煮好开水邀约“仇家兄妹”上门“庆祝开斋节”。两兄妹一进门，姐弟俩就将他们反锁在内，对他们泼滚水挥棍打，全程让友人拍下放上网。

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拍下视频的是27岁清洁女工诺哈尼发，她被控两项参与用热水蓄意伤人的罪名，控方以一项提控。她今早认罪，案件展至下周四（10日）下判。

《联合晚报》报道，案件中的另两名被告是35岁的诺尔哈亚蒂及33岁的巴克提亚，他们是一对姐弟，两人也都在蓄意伤人的罪名下控上法庭。

庭上今早揭露，姐姐是在去年7月7日与朋友庆祝开斋节时，朋友给她看了一段在脸书上流传的群殴视频，赫然发现受害人竟是她弟弟。

姐姐仔细观察视频，认出了殴打她弟弟的其中两个“帮凶”是25岁的法菈提卡及她27岁的哥哥费扎尔，决定报复二人。

她把事情告诉了另一个弟弟和友人诺哈尼发后，3人设下复仇计划，决定以庆祝开斋节的借口将对方约到家里，由姐弟俩亲手将二人暴打一顿，而诺哈尼发在一旁拍下视频再放上网。

视频放上网后，被网民疯狂转载，3人几天就被警方逮捕并被控上法庭。

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受害两兄妹被泼滚水，两人多处二级烧伤。

打人的姐姐诺尔哈亚蒂。