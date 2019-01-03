英超·老鹰客场擒狼·伯恩利暂逃降级区 2018/19赛季英超第21轮的比赛周二全面打响，在其中4场较量中，“樱桃”伯恩茅斯与“黄蜂”沃特福德上演进球大战，最终以3比3握手言和；“红酒”伯恩利在保级大战以2比1击败排名垫底的哈德斯菲尔德，暂时逃离降级区；“老鹰”水晶宫以2比0取胜“狼队”沃尔弗罕普敦；“铁锤帮”西罕以2比2战平“海鸥”布赖顿。

（英国．伦敦3日讯）2018/19赛季英超第21轮的比赛周二全面打响，在其中4场较量中，“樱桃”伯恩茅斯与“黄蜂”沃特福德上演进球大战，最终以3比3握手言和；“红酒”伯恩利在保级大战以2比1击败排名垫底的哈德斯菲尔德，暂时逃离降级区；“老鹰”水晶宫以2比0取胜“狼队”沃尔弗罕普敦；“铁锤帮”西罕以2比2战平“海鸥”布赖顿。

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樱桃黄蜂对攻大战

伯恩茅斯主场与沃特福德在上半场共打入6球，创造2015年来的历史首次，黄蜂队长迪尼梅开二度兼有一助攻，塞马打入另一球，伯恩茅斯阿克则连场破门，威尔逊与弗雷泽也各入一球，双方的最后4球在6分钟内打入，只是易边再战后，两队却均无建树，比分最终被定格为3比3平。

沃特福德结束了7年新赛季开局输球的尴尬纪录。

原本排名倒数第3的伯恩利凭藉克里斯．伍德和巴恩斯破门，在客场以2比1逆转哈德斯菲尔德，从而以上升至积分榜第16位，比跌入降级区第18位的南安普敦多2分，惨遭8连败的哈德斯菲尔德以10分在积分榜最后一位沉沦。

佐丹阿尤第83分钟打破8月球荒，米利沃耶维奇补时点球命中锁定胜局，助水晶宫客场以2比0擒下狼队。

铁锤平海鸥

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狼队因此错过了升上积分榜第7位的机会，目前以29分排名第8位，落后前一名莱斯特2分；水晶宫则以22分排名第14位，进一步远离降级区。

西罕在主场以2比2逼平布赖顿，多得阿瑙托维奇在2分钟内连入2球救主，客队则由史蒂芬斯和达菲的在2分钟内各进球一度取得2比0领先优势