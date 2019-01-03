龙子龙女入学新生没剧增．甲华小友族新生增10% 2019年甲州华小新生人数遇龙子龙女报到，但新生人数却没有很明显的增加，比起去年只增加了4.8%，反而是友族学生增加了近10%。

开学首日，校长郑国华向新生及全校师生讲解学校情况，尤其叮咛有关黑鞋及白鞋政策，希望不要出现混淆。（图：星洲日报）

（马六甲2日讯）2019年甲州华小新生人数遇龙子龙女报到，但新生人数却没有很明显的增加，比起去年只增加了4.8%，反而是友族学生增加了近10%。

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今年华小新生人数是2756人，比起去年2630人，增加126人，或4.8%。不过，友族学生比例从去年的18至20%，增加到今年的28%。

今年华小友族学生的比例，以亚罗牙也县最高，占了38%；野新县排名第二，有31%；中央县则有15%。

中央县文化小学203新生

中央县内，新生最多的学校依然是文化小学，达203人，而最少新生的是光亚小学，只有3人报到。另外，培三小学及公教小学则各有10名新生，香林学校则有15名新生。

甲市区国会议员邱培栋今日到香林学校巡视，了解新生情况，华校督学叶翠月也随行。香林小学校长张毓殷、第二副校长郑秀美、释理德法师、家协主席杨丽娟、副主席林添雄、理事张景耀、董事郑德华及校友会副主席苏河松也出席。

邱培栋：鼓励家长送读小型学校

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邱培栋表示，市区有很多设备完善，不过面对招生欠佳的情况，如香林小学，虽然有空置的课室，但是没有学生，今年只有15人报到。

不过，他指出，一些市区的学校却面对爆满的情况，如育民小学、文化小学及培一小学等，因此希望家长改变心态，不一定要把孩子送到大型名校。

他鼓励更多家长，把孩子送到小型学校，因为在小型学校也有自己的好处，比如能够得到教师更多的关注。

“我们发现，一些学生在大型班级因为跟不上功课，所以也会要求转校到小型班级。如香林学校，一班只有15人，老师可以给予更多的关注，而且该校在校外的表现也不错。大型学校一班或有35到38人，老师也难以专注。”

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他表示，华小都是先贤出钱出力所建设，但是如今一部份的华小因为没有学生，设备没有获得充份利用，实属可惜。

甲仍缺30中文教师

“我以前也不是就读名校，但是因为成绩不错，最后也是获得到马大深造。”

目前，甲州也面对中文组师资短缺问题，一共缺大约30名教师，不过据悉，这些空缺将在最近时间内填补。甲州的启智班教师则缺少约5人。

另一方面，甲州有5所华小校长退休，分别是文化小学、培德小学、培三小学、玛琳小学及爱极乐小学，所有空缺已经被填补，目前只等着发出公函。

育小173新生开27班

育民小学校长郑国华表示，该校今年有173名新生报到，全校开27班，总学生人数是932人。

他说，今年因为是龙子龙女入校，所以新生人数有增加，去年毕业生是134人，平均每个班级是35人。

今日新生报到，新生脚下亦受到关注。郑国华表示，他在放假以前就根据教育部的指令，已经告知家长，今年与明年2020年，无需急着黑鞋黑袜上学，学生仍可以白鞋白袜、黑鞋黑袜或者黑鞋白袜到学校。

光亚3新生2华裔1巫裔

光亚小学今年只有3名新生报到，其中2人是华裔，1人是巫裔。

校长崔金梅说，去年毕业生是14人，报到的却只有3人，是近年来最少的新生人数。全校目前有60名学生。

她表示，虽然大家都说今年是龙子龙女上学，不过，该区却面对人口下降、生育力下跌的问题，所以附近并没有新生报到。

“不过我们学校目前并没有复级班，明年报名的新生有5人，令人欣慰。”

香林学校拥7巫裔新生

香林学校校长张毓殷表示，该校新生巫裔学生已经超越华裔学生，15名新生中，7名是巫裔、6名华裔、1名葡萄牙裔以及1名土著。

她说，该校有109名学生，包括启智班的21名学生，师资足够。

她指出，该校近年来都是保持学生人数，不过也担心有朝一日面对学校没有华裔学生的窘境。

她表示，该校注重学生身心灵的教育，因此假期出游会带孩子到野外享受大自然，同时，儿童节也是会全校师生一同出游，促进师生关系。不但如此，校长也亲自带队，启智班的学生也一并随同。

“我们学校的启智班在2017及2018年，获得了全甲小学资源回收比赛的亚军。而每一名启智班小孩每星期都去上游泳课，有教练教导，曾经也有特殊毕业生在全国的残障运动会上，获得金牌及银牌。”

新生展示新鞋，有白白配、黑黑配及黑白配。（图：星洲日报）

过渡期间，大家校鞋校袜出现不同色现象。（图：星洲日报）

老师带着新生认识学校环境。（图：星洲日报）

邱培栋（右）参观香林学校启智班的感统室；左起校长张毓殷、督学叶翠月及郑德华。（图：星洲日报）

嘉宾在特殊教育班前合照留念；左二起为张景耀、郑德华、杨丽娟、释理德法师、邱培栋、叶翠月及校长张毓殷。（图：星洲日报）

嘉宾与新生交流。（图：星洲日报）