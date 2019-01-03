8令吉“圣水”治高血压？卫生局取缔10种产品 8令吉“圣水”能治高血压？蜜糖可以医百病？一家药剂行售卖末获卫生部认证的传统保健品，至少10种产品被卫生局官员充公，业者也被罚款3000令吉。

（槟城．大山脚3日讯）8令吉“圣水”能治高血压？蜜糖可以医百病？一家药剂行售卖末获卫生部认证的传统保健品，至少10种产品被卫生局官员充公，业者也被罚款3000令吉。

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柏达镇一家马来传统药品的商店，今日遭槟州卫生部官员上门取缔，充公10种以药物的名义贩售，却没有卫生部注册编号的保健品。

槟州卫生局健康食品与品质组主任阿兹斯今日率领8名官员前往上述药店检查，并带走10种产品的75个样本。

阿兹斯说，官员充公的部份产品的宣传和说明过度夸张，甚至以绝对的用词让人混淆，其中一家公司生产的蜜糖，指除了死亡之外，一切病症都可以医治。

“还有一瓶自称为‘圣水’的透明饮料，自夸喝了能治疗高血压等，每瓶售价8令吉，而且没有医学根据”。

他说，这些没有获得卫生部认证的“祖传秘方”保健品就变相成为“不合法”，卫生部严禁公开售卖。业者也在1983年食品法令第18E（2）条文下被罚款3000令吉。