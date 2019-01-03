双溪加旺华校迎1巫裔新生．全校仅10人开复级班 双溪加旺华校今年只迎来一名巫裔新生，全校学生总人数仅有10人，仅存2名华裔学生，成为本区唯一落实复级班的华校。

全体10名学生与到学校拜访的警员合照；后排右二为周丽云。（图：星洲日报）

（双溪加旺2日讯）双溪加旺华校今年只迎来一名巫裔新生，全校学生总人数仅有10人，仅存2名华裔学生，成为本区唯一落实复级班的华校。

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校长周丽云受访时说，今年的新生只有1名巫裔女生，由于学生总人数无法突破30人，将落实复级班，不过一年级新生不受此政策影响。

她指出，目前该校只有10名学生，华裔生占2人（分别是3年级和5年级的华印裔混血），其余8人为巫裔学生。

“校方已经接获教育部指示落实复级班，即2年级（1人）和3年级（2人）在同一个课室同时上课，以及4年级（3人）和5年级（2人）一起上课。

“目前本校共有11名教职人员，可是随着落实复级班后，教育部将重新调整师资分配，届时需重新编排上课时间表。

多项奖励吸引学生

“本校近几年面对没有学生来源的问题，为了鼓励学生努力求学及吸引更多学生到来报读，校方也推行多项奖励计划，包括每日出席率、每日交功课、Super Hardworking奖励以及小六评估考试全科及格500令吉奖励金等。”

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她说，希望今年唯一的6年级应考生能更积极和努力求学，在小六评估考试中达标，领走500令吉的奖励金。

她指出，虽然就读该校的学生巫裔生居多，但是校方仍强调以华语沟通，并鼓励学生多讲华语，打好学习华文的基础。

她也提到，学术成绩固然重要，但校方更为注重学生的品德，因此校方从小就灌输他们良好品价值观和品格，以塑造更健全及优秀品格的人格。

校鞋黑白对比另一方面，今年和明年学生可自由选择白或黑色校鞋，不过在开学日首天，该校只有一名学生穿全黑校鞋和袜子，其他9人都选择穿白色校鞋，形成强烈的对比。

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周丽云（右）和副校长侯慧霓（左）与新生云妮开心合照。（图：星洲日报）

虽然在2年级和3年级复级班中，只有1名华裔学生，但大家不分宗教和肤色，快乐学习。（图：星洲日报）