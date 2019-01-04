【作家的第二专长】方昂·那阳光灿烂的日子——给Y&L 唱歌是我的爱好，不是专长。其实不是唱歌，是唱卡拉ok。

唱歌是我的爱好，不是专长。其实不是唱歌，是唱卡拉ok。

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很多朋友不相信我唱K。

我样子正经八百（是有人觉得唱K不太正经），天生鹅公喉，还常沙哑。怎么看或听都不像唱K的角色。但我就是爱唱。哥哥打气说：“都六十六，百毒不侵了，还怕人笑？”

以前老家有一台钢琴。爸爸心血来潮时，会随手弹一溜并引吭高歌，是那种让孩子屏息不敢出声的父亲雄性的声音。据说很久以前，爸爸的学校没有音乐老师，爸爸就教了一阵子音乐。爸爸没受过正规音乐训练，能似模似样的弹唱，可能是有点天份。我大姐二十多岁参加东南亚丽的呼声歌唱比赛。闯进在新加坡举行的决赛荣获殿军。我三姐五十多岁参加乐龄俱乐部的Karaoke比赛夺冠。这似乎证明我不缺歌唱细胞。

我自己在中化三小念书时，曾获得校内级别歌唱比赛第二名，和我同校的四姐说我从头到尾紧张的扯着裤脚唱〈夏天里过海洋〉；幸亏有四姐，我的光荣史始有人证。但念大学先修班时，我在一个合唱节目唱〈传灯〉，高音部份我都唱不上，其他团员却轻而易举，这对我打击不小。

念大学时我唱歌的爱好获得大解放。我住在宿舍，黄昏活动后各方人马挤往冲凉间，十数个小房间一锁，衣服脱光，水喉打开，天地唯我独尊，大家立马鬼哭神嚎！只听千水汹涌，万马奔腾，你要怎样吼就怎样吼，谁都不理谁，谁都不怕谁。那时唱的多是Speak Softly Love,I am a Rock,Yesterday,Last Waltz,Sound of Silence,I Started a Joke等等，极少人唱中文歌（宿舍少华裔学生）。有一次，我心一横，扬声就唱：“水也清哟，茶也清哟——”，语音一落，偌大的冲凉间一静，我心中一咯噔，底气顿时掉了一半，音阶也掉了一半，然后三句并成两句，〈茶山情歌〉草草了事。

冲凉房其实卧虎藏龙。我听过一位仁兄从头到尾唱Tom Jones的Dellilah，该高亢的高亢，该婉转的婉转，把被背叛男人的恨唱得悲愤莫名。我好奇地等他亮相，只见门咿呀一开，一个矮小精瘦，赤膊上身披着浴巾的马来人出现，我竖大拇指说：dashat！他微微一笑，施施然而去。

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马大宿舍冲凉房飙歌的日子可是个自由奔放的年代呀。

我的歌单。

大学毕业后，教书，结婚，成家，生活忙，我就没怎么唱歌了。

一直到二〇〇八年挚友Y罹病，从职场退下返乡。怎样为Y打气，又不让他不自在，而作为朋友的我们又乐于为之呢？

我，L和Y组了个三人唱K组。L，Y和我是中学同学，脾性本就相投，退休后发现原来我们都有喜欢唱歌，却因条件欠佳而不敢唱的隐恨，三个臭皮匠，一拍就合，于焉开始我们知天命后的K歌生涯。

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我唱K的第一首歌是刘德华的〈忘情水〉。“忘情”两字，让我心戚戚，仿佛“天若有情天亦老”的情，又仿佛“此情只待成追忆”的情，而一句“啊……给我一杯忘情水，换我一夜不伤悲”说的到底又是怎样的情呢？我把原调调低四度，才勉强唱得。

开始唱K，我每次唱完四五首，声音就哑了，接下来只有吹胡子干瞪眼听Y和L大唱特唱的份。我当然满腔不平：我就那么差吗？于是，上网查阅各种窍门，钻研潘乃宪的《声乐实用指导》，苦读PM马腊费奥迪写的《卡鲁索的发声方法》，开喉咙松下巴，哼鸣打阿欠，气沉丹田，练气泡音，渐渐，我也能三小时内唱十二到十五首歌了！

以我的歌喉言，比较适合唱蔡琴或潘秀琼的歌。我喜欢潘的〈三百六十五朵玫瑰〉，但歌太老，K机没收。我唱蔡琴的〈我的眼神〉，〈读你〉，就毫不费力；蔡琴声音醇厚，有一种独特的潇洒随性，我模仿若得其万一也尽够了，但我偏爱唱刘家昌的〈街灯下〉，青山的〈昨夜梦醒时〉（这首歌和〈苹果花〉都有一种东瀛的缱绻味，歌一唱，我的仇日情结就溶了），静婷的〈夜归人〉，齐豫的〈橄榄树〉，黄清元的〈毋忘我〉，曾庆瑜的〈柳暗花明〉，郑嘉颖的〈无可奈何〉（这是首展示男人的沧桑的歌），韩红的〈往事随风〉（我把颈项的青筋唱爆了），张洪量的〈难以捉摸你的心〉（L赞我唱得有专业水平，乐傻了我），刀郎的〈二〇〇二年的第一场雪〉（又是首展示男人沧桑的歌！），刘德华的〈一起走过的日子〉（一唱就浑身涨满江湖义气），〈男人哭吧不是罪〉（男儿有泪不轻弹？是Y教会我喜欢这首歌），〈我是一只小小鸟〉（终身未娶的Y教我唱这首里头有一句“我寻寻觅觅寻寻觅觅一个温暖的怀抱”的歌），汪峰的〈北京，北京〉（朋友叫我把它当招牌歌唱，太过份了）。

我是在很久很久以后，开始用智慧手机，才第一次听手机录下的自己的歌声。那是残酷的一刻。我的第一个反应是——还唱？算了吧！我这么认真，这么努力，唱得竟然那么烂！明明知道朋友是鼓励，原来我仍当真了！（那时Y已去世，L已谢绝朋友往来。）不过也只沮丧一阵，我的理性右脑马上启动：缺失在哪呀？紧张？咬字含糊？用喉音？高音嘶喊？节奏掉链？其实，大多是顽疾，只是以为磨练多年，多少也治愈了些，可是在关键地方还是暴露了出来。而且异常刺耳。尤其是高音嘶喊。我的音域窄，真音加假音大概只一又八分之五个八度，锻炼之后好像有一又八分之六个八度。我最高音本是C4，后来勉强达D4。我扪心自问，最后不得不承认，最大问题是：我不安份。我的心水歌如〈听海〉，〈是否〉，〈认错〉，〈潇洒走一回〉，〈浪人情歌〉，〈烟花易冷〉，〈千年之恋〉都高高在上，即使把调压到-4或-5，我还是唱得声嘶力竭。我甚至唱〈鹿港小镇〉，〈存在〉这类歌。每唱一次，声音就大破一次。林志炫唱〈烟花易冷〉，那句“烟花易冷，人事已纷，而你再问，我是否还认真”，仿佛是对认真执着的人的天问；汪峰的〈存在〉对生命一再的质问，一句紧逼一句，一声高过一声，到“是否找个借口，继续苟活”撕裂爆发；罗大佑在〈鹿港小镇〉的“假如你先生来自鹿港小镇，请问你是否看见我的爹娘”立刻就让你想家，接着“我家就住在妈祖庙的后面，卖着香火的小杂货店……”真的就让你回家了。这些歌强劲地吸引我，我身不由己，只能一而再，再而三地以声相殉。

对Y，L和我，Karaoke是上天的恩赐。歌调可调低，音量可调高，回音可加立体感。声音细若游丝也好，粗如裂帛也好，只要调配得当，拿着麦的都觉得：原来我可以唱歌！Y，L和我每两个星期就聚在K间快意高歌，穷吼乱叫，我们的默契是少批评多鼓励。你说我有专业水准，我赞你唱功硬。大家错觉地唱错觉地听，感情发泄了，时间打发了，友谊也升华了。三个唱歌的臭皮匠，真的觉得胜过唱歌的诸葛亮。那是，啊，阳光灿烂的日子。

我碰过一个M。他特喜群唱，因许多他爱唱的歌他需人引导，可他气大声粗，一出声就把别人的声音压扁。一顿歌下来，陪唱的当了嗓子，他却还气壮山河。最屌的是不管是C Major还是A Minor，他就是一调到底。我们笑得走了气，他还气定神闲，我问他：你还真宠辱不惊呢，他眯眯一笑，答：此中有真意，欲辩已忘言。显然已获唱K的三味了。

妈妈曾唱〈康定情歌〉。开头“跑马溜溜的山上——”，又是重鼻音，又是重潮州腔，大姐和三姐几乎忍俊不住，但妈妈勇往直前，“一朵溜溜的云哟——”，还是重鼻音，还是重潮州腔，妈妈一脸认真，大姐三姐凝神屏息，不敢造次了。妈妈的康定情歌就此成为我们家庭历史里的经典。

我先天不足，后天失调，铁了心唱K，就是因为身体流着妈妈的血液吧。