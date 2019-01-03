玻教局：整齐最重要．校鞋“斑马黑白配”无所谓 玻璃市教育局不硬性规定学生在2年缓冲期内必须穿全黑鞋袜或全白鞋袜，即使校鞋袜是“斑马黑白配”也无所谓。

玻璃市教育局接受学生穿任何一种颜色的校鞋、袜子，即使是“斑马黑白配”也无所谓。（图：星洲日报）

（玻璃市．加央2日讯）玻璃市教育局不硬性规定学生在2年缓冲期内必须穿全黑鞋袜或全白鞋袜，即使校鞋袜是“斑马黑白配”也无所谓。

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该局局长依兹米认为，既然教育部在2021年才全面落实黑鞋袜措施，目前只是软着陆推行，该局也接受任何一种颜色的校鞋、袜子，避免增加学生及家长的各方面压力。

他说，该局只强调整齐的校服即可，就如体育课的运动装，校方规定要买学校的T恤也旨在整齐，这也有助教育学生守纪律。

“这项措施将在2年后全面强制黑鞋袜，除了中小学生，学前教育班学生也须遵守。”

依兹米今早到甘榜沙登国小巡视后回应记者提问时说，玻州作为“零失学生”先锋州，于8月开跑至今已“救回”66名中学生、8名小学生返回校园，当中包括被开除的学生。

他补充，新学年开课后将会关注小六升中学的学生人数，确保达到零失学率，否则校方及教育局将会进行家访了解有关学生的家庭状况和失学原因。

另外，他说，由于今年已废除一至三年级考试，州教育局将着重课堂评估（PBD）及廿一世纪教学。

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玻新生数据变化不大

玻璃市10所华小一年级新生并未因龙年而增加，和往年比较，数据相差不多。今年迎来323名一年级生，去年有325人，前年也是323人。

依兹米说，今年小一有3851人，中学新生则3200人。去年74所小学3882名小一生，30所中学3699名中一生。

依兹米（站者右起）在甘榜沙登国小校长莫哈末纳扎里陪同巡视校园时，与二年级的残疾学生法峇鲁依曼交流。（图：星洲日报）