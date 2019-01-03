养命酒14药材助保健养生 拥有400多年历史、源自日本、以东洋医学为基础的养命酒，是将14种药材浸泡于原料酒中而制成的高品质药酒。此草本药酒以其保健和养生效益闻名遐迩，有助于促进人体的血液循环，进而改善健康状况。

拥有400多年历史、源自日本、以东洋医学为基础的养命酒，是将14种药材浸泡于原料酒中而制成的高品质药酒。此草本药酒以其保健和养生效益闻名遐迩，有助于促进人体的血液循环，进而改善健康状况。

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人体内皆有“自我调节功能”，以保持健康活力，但随着忙碌的生活、工作压力、年岁的增长等，免疫力及自我调节功能会逐渐削弱而出现各种病症，如疲倦、食欲不振、肠胃衰弱、手脚冰冷等。作为药材补酒的养命酒，其有效成份有助于加强正在变弱的人体“自我调节功能”。

养命酒所含的药材可促进血液循环。饮用养命酒后，其药材的药效成份将在体内循环并渗透至全身，激活体内新陈代谢，全面调整身体的自我调节功能，从而达到改善各种症状的目的。

此滋养强身的补酒温补而不燥热，一年四季皆可饮用，特别适合那些虚弱体质、时常感觉疲劳、手、指尖、腰腿发冷、饭后肠胃持续不适、食欲不振、气色不佳，又或是在病中或病后需要恢复体力者饮用。

养命酒的出产地位于日本长野县驹之根市。制造养命酒所不可缺少的优质水源，汲取自中央阿尔卑斯山的花岗岩层中的矿泉水。作为该酒主要原料的优质药材也通过严格的检测。

以“传统与科学的融合”为理念的驹之根工厂，依靠长年积累的生产技术和经验制造养命酒。他们先以蒸熟的糯米酿制成温淳甘甜的原料酒，再根据处方将高丽人参、杜仲等14种珍贵药材浸泡在原酒中，此传统“合酿法”可酿制出高品质的补酒。

该工厂从最初的筛选原材料、制作生产、产品包装到品质监控，每个阶段都严谨把关，以确保每一瓶养命酒都能保持最安全及优良的品质。

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健康是通过每天努力积累获得的，建议大家可根据自身的健康状况饮用养命酒，每天1至3次，每次只可喝1杯，每次份量约为20毫升，可在饭前或就寝前饮用。

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以保健和养生效益闻名遐迩的养命酒，是以东洋医学为基础的草本药酒。

养命酒采用14种珍贵药材浸泡在原酒中，酿制成高品质的补酒。