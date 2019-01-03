你穿黑鞋，我穿白鞋．我们开心去上学 “我们开心去上学！”告别了欢乐的年终学校假期，今天是学子们新学年开学的第一天，带来一番热闹的开学盛况，而今年最特别的莫过于“黑鞋白鞋”了。

新学年开课啦，我们开心去上学！（图：星洲日报）

（霹雳．怡保2日讯）“我们开心去上学！”告别了欢乐的年终学校假期，今天是学子们新学年开学的第一天，带来一番热闹的开学盛况，而今年最特别的莫过于“黑鞋白鞋”了。

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随着漫长的学校年终假期结束，开学首日的学生上学和放学时段，怡保市区和各所学校前面的道路，天未亮就出现许多车辆和川行在路上的学生巴士，许多家长也亲自驾车载送孩子上学，有者表示清早5时多，6时就起床做好上学的准备。

教育部宣布学生将从2021年开始穿黑鞋配黑袜上课，今年起有2年的缓冲期，新学年学生可以自由穿着黑鞋黑袜、白鞋白袜或黑鞋白袜。受访的家长当中，有者继续买白鞋给孩子，有者表示白鞋还好，于是继续让孩子穿上；也有家长买了黑鞋给孩子，再配白袜子，来个看来颇有趣的“黑白配”。

育才华小

学生一派淡定开学

位于怡保休罗街的怡保育才华小，今早出现一番热络开学的气氛。许多家长驾车载送孩子到学校上课，学生们鱼贯地背著书包进入校园，迎接全新一年的学习生涯。

由于许多新生之前都有在幼儿园上课的经验，即使来到全新的学习环境，也表现得一派淡定，鲜少看见新生哭闹的情况。

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赖良华：大部份仍白鞋白袜

育才华小校长赖良华表示，目前教育部没有硬性规定学生穿白鞋或黑鞋或黑白配上学，家长可自由让孩子穿白鞋或黑鞋，从该校今天开学首日情况看来，大部份学生还是选择穿上白鞋白袜来上课。

“今天穿黑鞋来上课的学生不多，只有少部份，因为2021年学生才要正式穿黑鞋。”

他透露，该校新学年一年级新生约有330人，开学首日学校前的交通情况受到控制，没有出现严重阻塞，只是偶尔有点小混乱而已。

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他指出，该校有5人负责指挥交通，包括3名志愿服务的家长。

黄文标：白袜仍完好继续穿

身为家长的巴占区州议员黄文标今早载送二年级的女儿到学校上课，女儿今天穿黑鞋白袜上学。

他说，由于孩子的白鞋已旧了，白袜却仍完好，于是决定让女儿穿黑鞋配白袜子，而穿黑鞋也是要洗鞋子的。

“在目前这个时刻，家长和学生有2年的时间可选择穿白鞋和黑鞋的自由和自主权。”

蔡太太：买白鞋帮商家清货

家长蔡太太表示，她让三年级的孩子穿白鞋上学，因为希望能帮助商家清货，于是买了两双白鞋给孩子。

她说，待2年后真正落实穿黑鞋时，才来买黑鞋。

她透露，她今天清晨5时多就起来为孩子打点上课的准备。

陈金玲：白袜旧了才换黑袜

家长陈金玲表示，她买了黑鞋给一年级的孩子穿，目前是配白袜子，当白袜子穿旧了才来更换黑袜子。

她说，她今早6时起床开始打点，从江沙路出发来到休罗街的育才华小，一路上有很多车，特别在波士打路一带，因有数所学校的原故，车子缓缓而行，车子也堵了一些时间。

天未亮，育才华小前面的休罗街出现许多车辆，生气勃勃好热闹。（图：星洲日报）

一年级新生穿上黑鞋黑袜子上学，展现出充满朝气的神情。（图：星洲日报）

也有少部份新生穿上黑鞋白袜的组合来上学。（图：星洲日报）