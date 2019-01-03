家人盼外界尊重隐私·车神受到最好照顾 2019年1月3日是德国F1车神舒马克的50岁生日，就在前一晚，舒马克家人发表声明，称车神“正受到最好的照顾”，家人正在竭尽所能地帮助他，希望外界尊重其隐私，与此同时，迈克尔．舒马克的官方APP也将于车神生日当天正式上线，与车迷们一起迎接这个重要时刻的到来。

周四（1月3日）这一天是车神舒马克的50岁生日，他在F1赛车场创造无数经典与纪录，其家人对于他的康复情况一直拒绝透露更多，仅表示他获得最好的照顾，图为他在2000年驾驶法拉利赢得澳洲站冠军与车队工作人员庆祝的档案照。（图：美联社）

（英国．伦敦3日讯）2019年1月3日是德国F1车神舒马克的50岁生日，就在前一晚，舒马克家人发表声明，称车神“正受到最好的照顾”，家人正在竭尽所能地帮助他，希望外界尊重其隐私，与此同时，迈克尔．舒马克的官方APP也将于车神生日当天正式上线，与车迷们一起迎接这个重要时刻的到来。

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舒马克官方APP正式上线

舒马克家人在声明中表示：“我们非常高兴明天（3日）与你们一起庆祝迈克尔的50岁生日。作为你们和我们给他的一份礼物，Keep Fighting基金会已创建了一个虚拟博物馆。迈克尔．舒马克官方APP也将于明天（3日）上线，我们可以一起回顾迈克尔所取得的成功。”

“迈克尔会为他所达到的成就感到骄傲，我们也是一样！这就是为什么我们在科隆举办迈克尔．舒马克收藏展能取得成功的原因，我们将通过社交网络继续发布这些美好回忆，继续通过Keep Fighting基金会来做慈善工作。我们想记住以及庆祝他的胜利，他的纪录，以及他的欢呼。”

拒透露舒马克康复情况

“你可以放心，他正在接受最好的治疗，我们正在尽一切可能来帮助他。但出于对舒马克个人隐私的尊重，我们不会向大家透露他的康复情况。谢谢你们的关心，祝你们2019年健康快乐。”

舒马克5年前在法国滑雪时因事故遭受颅脑损伤，其健康状况一直备受外界关注。2018年12月，英国《每日邮报》在报道中称，舒马克现居瑞士，已不再处于卧床不起的状态，但仍离不开全天候护理和理疗，为此每周需花费超过5万英镑。而这报道也被引述称舒马克已苏醒。

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