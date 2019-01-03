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芙新泊车收费制开跑．市民购固本学习使用

2019-01-03 16:25

芙新泊车收费制开跑．市民购固本学习使用

芙蓉市议会新泊车收费制度今日正式启动，市议会虽设有一周的试跑期，但市民今早已开始购买划票固本，学习如何使用，而同步推行的手机应用程式询问度也高，惟市民始终认为以往的人手抄写方式最便利。
张聒翔（右起）及何永铧前往芙蓉公市的市议会泊车缴付亭，巡视首日的新泊车收费制度情况。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉2日讯）芙蓉市议会新泊车收费制度今日正式启动，市议会虽设有一周的试跑期，但市民今早已开始购买划票固本，学习如何使用，而同步推行的手机应用程式询问度也高，惟市民始终认为以往的人手抄写方式最便利。

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新制度能使市议会更完善地征收泊车费，而以往的人手抄写方式，由于抄写时段不定，市民一天可能顶多只需缴付2至3张的泊车费，如今，市民不再如以往般“能闪则闪”，每月或许需缴逾百令吉的泊车费，因而引来一些市民怨声载道。

固本每本卖3令吉

固本售价每本3令吉，付费时段为周一至周五早上8时至下午5时，以每日8小时（不包括午饭时段）计算，市民每日需缴付4令吉80仙，每月至少110令吉，大部份市民认为，这是额外开销，长期下来，将加重市民负担。

此外，一些市民认为，芙蓉市区的私人泊车场收费，比市议会来得低，多次出入也不是问题，有者今早已索性把车泊在私人泊车场。

有人购10本以上存货

每本固本只有5张，为了方便日后使用，今早不少市民购买10本以上存货，购买固本的市民来自各年龄层，而尝试使用手机应用程式的市民则较少，大部份市民皆不了解如何操作。

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市议会“免费”让市民泊车已一段期间，如今，市民要重新适应还需一段时间，有者希望市议会加长试跑期，有者则担忧就算甘愿缴付泊车费，也担心发生忘记放固本而接获罚单。

张聒翔：App付费无需担心忘记续付

新泊车制度首日启动，森州行政议员张聒翔及芙蓉市议员何永铧，前往巡视芙蓉公市的市议会泊车费缴付亭。

张聒翔说，他本身试用了手机应用程式，可以通过银行转账服务或信用卡充值，过程非常便利，费用在截止的15分钟前，将会提醒车主，不需担心忘记续付。

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他指出，芙蓉市的泊车收费制度不统一，主要是合约问题，州政府也曾介入，要求两个承包商寻找一个最合适的方案，统一整个芙蓉的收费制度，未来不排除只委任一家承包商。

他希望市民遵守收费制度，毕竟市议会所收取的盈利，都会回馈予芙蓉市民。

何永铧：购月票更节省

何永铧则呼吁市民使用手机应用程式的月票，与其每月花费逾百令吉，不如购买90令吉的月票，会更加节省。

他说，目前，共有10个地点可购买固本，首日的情况还算踊跃，这段期间，肯定会有民众感到混淆，市议会在这一周内，会伸缩性处理罚单。

戴先生：还不清楚运作

市民戴先生（80岁）说，他知道市议会落实新泊车收费制度，但基于他还不清楚整个运作，所以暂时没有打算购买固本，直到整个系统明朗化，此外，他认为，芙蓉公市应该豁免，方便市民。

他指出，他始终认为，人手方式抄写的收费制度最方便，特别是对于老人家，因为要长者重新学习如何使用固本或手机应用程式，也有一点困难。

林锦胜：比以前用更多钱n102a04芙蓉公市238花档档主林锦胜说，因为工作需要的关系，他每日会有两辆车，停泊在芙蓉公市范围，大略计算，每辆每月需付90令吉的泊车费，会比以前用更多的钱，以前顶多一天只接到3张收费，现在还不如把车停在附近的私人泊车场，每日只需3令吉，还能够多次出入。

他指出，他已购买固本准备试用，但一本只有5张，也不够他一天的用量，手机应用程式则有点复杂，需要一段时间研究。

路德：应给3个月适应期

市民路德（38岁）说，新泊车收费制度不够理想，把车停泊在私人泊车场更佳，政府未准备好急着落实，人民也还未做好准备，大家都手忙脚乱，政府应该给市民3个月的适应期。

她认为，使用固本会来得更安全，对手机应用程式不了解，为免中罚单，还是选择暂时使用固本。

德华：需额外开销逾百令吉n102a06市民德华（27岁）说，芙蓉新城Biz Avenue商业区原本不需缴付泊车费，如今，他每月需额外开销逾百令吉，而公司也没有津贴，不论是对他或市民而言是一种负担。

他指出，他有想过把车泊在毗邻的购物中心，收费也比市议会的低，虽然已下载手机应用程式，但目前还在试跑期，所以未开始使用。

可购买划票固本的地点：
1. 拿督李鸿裕路市议会缴付亭
2. 芙蓉公市市议会缴付亭
3. 拉杭颜淡路市议会缴付亭
4. 芙蓉Betaria商业区市议会缴付亭（Centre Point隔壁）
5. 亚沙路市议会缴付亭
6. 芙蓉世纪花园市议会缴付亭
7. 芙蓉市议会
8. 奥克兰Tradisi Sayang餐馆前
9. 承包商Oval Success有限公司奥克兰公司
10. 芙蓉新城Biz Avenue商业区马来亚银行（Maybank）前

新泊车收费制度首日，市民们一早便排队购买固本。（图：星洲日报）
由于是新的制度，市民向市议会官员了解，固本的使用方法。（图：星洲日报）
固本每本为3令吉，市民可在10个指定地点购买。（图：星洲日报）
一些市民始终认为，人手方式抄写的收费方式最为便利，也让市民节省许多。（图：星洲日报）
承包商也在芙蓉新城Biz Avenue商业区设柜台，方便当地居民购买固本。（图：星洲日报）
虽然有一个星期的试跑期，一些市民已开始使用固本。（图：星洲日报）

 

文章来源：
星洲日报‧花城‧2019.01.02

 
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