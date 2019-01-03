芙新泊车收费制开跑．市民购固本学习使用 芙蓉市议会新泊车收费制度今日正式启动，市议会虽设有一周的试跑期，但市民今早已开始购买划票固本，学习如何使用，而同步推行的手机应用程式询问度也高，惟市民始终认为以往的人手抄写方式最便利。

张聒翔（右起）及何永铧前往芙蓉公市的市议会泊车缴付亭，巡视首日的新泊车收费制度情况。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉2日讯）芙蓉市议会新泊车收费制度今日正式启动，市议会虽设有一周的试跑期，但市民今早已开始购买划票固本，学习如何使用，而同步推行的手机应用程式询问度也高，惟市民始终认为以往的人手抄写方式最便利。

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新制度能使市议会更完善地征收泊车费，而以往的人手抄写方式，由于抄写时段不定，市民一天可能顶多只需缴付2至3张的泊车费，如今，市民不再如以往般“能闪则闪”，每月或许需缴逾百令吉的泊车费，因而引来一些市民怨声载道。

固本每本卖3令吉

固本售价每本3令吉，付费时段为周一至周五早上8时至下午5时，以每日8小时（不包括午饭时段）计算，市民每日需缴付4令吉80仙，每月至少110令吉，大部份市民认为，这是额外开销，长期下来，将加重市民负担。

此外，一些市民认为，芙蓉市区的私人泊车场收费，比市议会来得低，多次出入也不是问题，有者今早已索性把车泊在私人泊车场。

有人购10本以上存货

每本固本只有5张，为了方便日后使用，今早不少市民购买10本以上存货，购买固本的市民来自各年龄层，而尝试使用手机应用程式的市民则较少，大部份市民皆不了解如何操作。

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市议会“免费”让市民泊车已一段期间，如今，市民要重新适应还需一段时间，有者希望市议会加长试跑期，有者则担忧就算甘愿缴付泊车费，也担心发生忘记放固本而接获罚单。

张聒翔：App付费无需担心忘记续付

新泊车制度首日启动，森州行政议员张聒翔及芙蓉市议员何永铧，前往巡视芙蓉公市的市议会泊车费缴付亭。

张聒翔说，他本身试用了手机应用程式，可以通过银行转账服务或信用卡充值，过程非常便利，费用在截止的15分钟前，将会提醒车主，不需担心忘记续付。

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他指出，芙蓉市的泊车收费制度不统一，主要是合约问题，州政府也曾介入，要求两个承包商寻找一个最合适的方案，统一整个芙蓉的收费制度，未来不排除只委任一家承包商。

他希望市民遵守收费制度，毕竟市议会所收取的盈利，都会回馈予芙蓉市民。

何永铧：购月票更节省

何永铧则呼吁市民使用手机应用程式的月票，与其每月花费逾百令吉，不如购买90令吉的月票，会更加节省。

他说，目前，共有10个地点可购买固本，首日的情况还算踊跃，这段期间，肯定会有民众感到混淆，市议会在这一周内，会伸缩性处理罚单。

戴先生：还不清楚运作

市民戴先生（80岁）说，他知道市议会落实新泊车收费制度，但基于他还不清楚整个运作，所以暂时没有打算购买固本，直到整个系统明朗化，此外，他认为，芙蓉公市应该豁免，方便市民。

他指出，他始终认为，人手方式抄写的收费制度最方便，特别是对于老人家，因为要长者重新学习如何使用固本或手机应用程式，也有一点困难。

林锦胜：比以前用更多钱n102a04芙蓉公市238花档档主林锦胜说，因为工作需要的关系，他每日会有两辆车，停泊在芙蓉公市范围，大略计算，每辆每月需付90令吉的泊车费，会比以前用更多的钱，以前顶多一天只接到3张收费，现在还不如把车停在附近的私人泊车场，每日只需3令吉，还能够多次出入。

他指出，他已购买固本准备试用，但一本只有5张，也不够他一天的用量，手机应用程式则有点复杂，需要一段时间研究。

路德：应给3个月适应期

市民路德（38岁）说，新泊车收费制度不够理想，把车停泊在私人泊车场更佳，政府未准备好急着落实，人民也还未做好准备，大家都手忙脚乱，政府应该给市民3个月的适应期。

她认为，使用固本会来得更安全，对手机应用程式不了解，为免中罚单，还是选择暂时使用固本。

德华：需额外开销逾百令吉n102a06市民德华（27岁）说，芙蓉新城Biz Avenue商业区原本不需缴付泊车费，如今，他每月需额外开销逾百令吉，而公司也没有津贴，不论是对他或市民而言是一种负担。

他指出，他有想过把车泊在毗邻的购物中心，收费也比市议会的低，虽然已下载手机应用程式，但目前还在试跑期，所以未开始使用。

可购买划票固本的地点：

1. 拿督李鸿裕路市议会缴付亭

2. 芙蓉公市市议会缴付亭

3. 拉杭颜淡路市议会缴付亭

4. 芙蓉Betaria商业区市议会缴付亭（Centre Point隔壁）

5. 亚沙路市议会缴付亭

6. 芙蓉世纪花园市议会缴付亭

7. 芙蓉市议会

8. 奥克兰Tradisi Sayang餐馆前

9. 承包商Oval Success有限公司奥克兰公司

10. 芙蓉新城Biz Avenue商业区马来亚银行（Maybank）前

新泊车收费制度首日，市民们一早便排队购买固本。（图：星洲日报）

由于是新的制度，市民向市议会官员了解，固本的使用方法。（图：星洲日报）

固本每本为3令吉，市民可在10个指定地点购买。（图：星洲日报）

一些市民始终认为，人手方式抄写的收费方式最为便利，也让市民节省许多。（图：星洲日报）

承包商也在芙蓉新城Biz Avenue商业区设柜台，方便当地居民购买固本。（图：星洲日报）