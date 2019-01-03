合约届满仍无下文·陈清和耐心等足总决定 合约已到期的大马国足主帅陈清和，不想针对自己的合约届满一事，做出任何回应，一切等待大马足总开会做出决定。

大马国足主帅陈清和合约已到期，但足总尚未做出任何决定。（图：美联社）

（吉隆坡3日讯）合约已到期的大马国足主帅陈清和，不想针对自己的合约届满一事，做出任何回应，一切等待大马足总开会做出决定。

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陈清和受询及时表示，他在目前这个阶段不能做出任何的回应，因为大马足总尚未做出任何决定。

大马足总秘书史迪沃日前表示，大马足总将尽快在近日内开会讨论陈清和国足主帅的合约。

国足进步有目共睹

在这之前，大马足总署理会长拿督尤索夫曾透露风声，陈清和获得续约的机会很高，主要是在陈清和的执教下，国足的进步有目共睹。

大马足总必须尽快做出决定，因为大马必须做好准备迎接年中开始的2022年世界杯/2023年亚洲杯入选赛。

询及大马国足的备战时，陈清和表示，大马国足需要提升球员个人的技术。

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他说，大马不懂会在入选赛中遇上什么队，但是肯定的是对手的实力肯定很强，可能是来自东亚、西亚或中亚的强旅，因此球员必须提高自己的水平。

“我相信球员士气高涨，尤其是参加水平更高的赛会。”

他表示，大马不能只局限于参加东南亚区域的比赛，必须提高球队和球员的水平，足球必须不断追求进步。