默迪卡花园排污工程致墙裂．承包商愿赔偿 排污系统提升工程承包商愿意为默迪卡花园一带，因工程导致墙壁出现裂缝或相关问题，而作出赔偿。

居民住家墙壁出现颇大的裂缝。（图：星洲日报）

（马六甲2日讯）排污系统提升工程承包商愿意为默迪卡花园一带，因工程导致墙壁出现裂缝或相关问题，而作出赔偿。

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受影响的市民可联络格西当州选区协调及发展委员会中心热线，即011-38830000，提呈相关的资讯，待发展商派员鉴定，确认是工程所致，将负起责任。

谢守钦：工程与地质或有关联

甲州民主行动党格西当州议员谢守钦表示，较早时接获的位于默迪卡花园居民的投诉，指排污系统提升工程导致住处面临土地下陷，墙壁出现裂缝及铁门无法开启等问题。

“我们较早时已邀请地质专家与承包商进行会谈，地质专家也亲临现场，了解受影响住宅区的土地问题，初步评估，发现工程与地质或存在些许关联。”

他说，他们已针对此致函向汉都亚市议会工程组索取当地的地质报告，希望对当地的地质有着更深入的了解。

“几日前我也接获万佳市居民的投诉，他将针对此向当地的州议员反映，共同探讨有效解决问题的方法。”

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鉴定后赔偿

他认为在任何工程展开以前或进行期间，市议会有必要安排相关专业人士，进行评估和监督，趁问题尚未发生或恶化，设法解决，达到未雨绸缪的效果。

“当时我们也邀请承包商，向那些因工程受影响的住家给予赔偿，承包商也答应此事。受影响的居民，必须提呈相关的资料，承包商会派员上门鉴定，一旦房屋裂缝及相关问题，被鉴定为该工程所致，将给予赔偿。”

他说，在解决民生问题的工作上，发现各部门及机构会发生互相推卸的情况，以致无法有效地解决问题，他将会针对此事带上州议会讨论，促请州政府明确地定义各部门负责范围，厘清当中存在的灰色地带，纠正各方解决问题的态度。

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他呼吁民众一旦发现排污提升工程路段，即新马六甲花园至默迪卡花园，出现下陷的问题，也可向他们反映，好让承包商尽早派员修复。

居民住家篱笆围墙相信因土地下陷而出现裂缝。（图：星洲日报）

谢守钦（右二）向承包商及地质专家了解工程一旦的土地状况。（图：星洲日报）