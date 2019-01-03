培中迎325新生．黄雪莱：今年学生人数略减 培风中学校长黄雪莱表示，该校今年迎来325名新生，其中包括22名经典班的同学，鉴于去年校方欢送370名“龙年”毕业生，今年学校整体人数也略有减少。

培风中学迎来325名新生，其中包括22名经典班的同学。（图：星洲日报）

（马六甲2日讯）培风中学校长黄雪莱表示，该校今年迎来325名新生，其中包括22名经典班的同学，鉴于去年校方欢送370名“龙年”毕业生，今年学校整体人数也略有减少。

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“新生班级从9班，减少至8班（包括1班经典班）。校方也欢迎2175位在学培风人，欢迎大家回到校园，迎接新的学年。”

她是今日出席该校2019年开学典礼时，如是表示。

她说，这个假期很热闹，很不平静。我们欣喜地为在统考考取佳绩的同学祝贺，也像往年一样为初一新生，为我们的社团领袖、为各个社团做集训，为新学年的新同学做准备。

“这是培风的文化，相信每一个同学都从这些活动中学习到很多课本学不到的待人处事和生活教育。”

她说，在这个情绪复杂和百感交集的岁末迎新，她将以“罗辑思维”的着重方向，与同学互勉。即回到历史的深处向古人及以往的经验学习、走到未来的远方，向趋势及先知的预言学习。

“去到别人的世界，向各行各业的菁英学习、探索心理和心灵状态来学习、到头顶的星空去，从宇宙的视角学习面对人生课题。”

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盼延续终生阅读学习

他希望培风学生，可以延续“终生阅读”和“终生学习”的文化与风气。“终生学习”不是只是为了考试或文凭，不是为了求职或升迁。

“终生学习在于充实我们的心灵，满足我们对身边人事物的好奇心，让我们更了解身边的事物与世界。从不断提升自己思考的能力，扩大自己认知的讲解，为自己未知的人生旅途，持续找到新的座标，创造更多精彩风景。”

她说，在新的一年，所有的培风人都可以成为“品格的转译者”和“知识的转译者”，一起延续善良的希望，一起坚持永恒的学习。

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史进福：养足精神重新出发

该校董事长史进福表示，度过了漫长的假期，又回到了学校迎接新学年的开始。所谓“休息是为了要走更长远的路”，相信大家都已养足精神，做好重新出发的准备。

“期盼在新的一年，收成更加丰盛美好。浅显易记的教学，容易运用在日常待人接物的学问，就是最好、最有用的学问。”

他说，培风中学的校训是“公忠勤毅”；“情义礼序”则是渐渐酝酿成我们固有的优良校风，称之为校园文化，同学们在这里生活学习，必须先了解这八字的意涵，并且要身体力行，落实在日常生活作息。

“培风是同学们的第二个家，在这里，就要像在自己家中那么温馨自在。同学们健康快乐地成长，家长们放心让学生在此生活学习。”

他说，走过百年历史的培风中学，其办学成果是社会大众的心血结晶，百年老校不能原地踏步，停滞不前，该校有社会大众的支持关爱，有代代培风人精诚团结、无私奉献，必须顺利走向另一个百年里程。

该校今日也颁发第七届（2018年度）马六甲假日酒店学生卓越成绩奖，得奖人分别是吴晨易、陈憬慷及李净，由林秀兰颁奖。