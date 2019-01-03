苹果市值缩水．巴菲特科技股投资拉警报 股神巴菲特在科技领域的投资记录引人质疑。苹果近期股价滑落更是令其雪上加霜。自10月以来，苹果市值已经蒸发了超过3500亿美元。

（美国．纽约3日讯）股神巴菲特在科技领域的投资记录引人质疑。苹果近期股价滑落更是令其雪上加霜。自10月以来，苹果市值已经蒸发了超过3500亿美元。

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巴菲特以不了解为由，数十年来一直避开科技股。此后，巴菲特主持的波克夏海瑟威却从2011年起开始向IBM投资超过100亿美元。他大约在一年前完全退出了这些股份，承认他的分析存在缺陷。在积累全球最丰厚财富的职业生涯中，这算是一个罕见的污点。

如今，巴菲特对苹果的押注截至9月底达到约2.52亿股似乎更不牢靠。苹果股价周三尾盘下跌，盘后交易中一度跌至144.51美元，波克夏海瑟威所持股份的价值缩水约30亿美元。但是可以肯定的是，巴菲特购买的大部份股票是以较低价格买入的，因此他的整体投资依然赚钱。

在描述他想要投资的公司时，巴菲特曾经写道，他更喜欢“简单的企业”，并补充道，“如果涉及大量技术，我们无法理解它。”

巴菲特的助理没有立即回覆寻求评论的讯息。