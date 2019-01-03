卡塔尔网球公开赛·佐科艰辛闯8强 塞尔维亚世界一哥佐科维治昨日在卡塔尔网球公开赛男单次圈赛中，佐科维治在先失一盘的情况下2比1逆转战胜世界排名第36位的匈牙利选手弗索维斯，晋级8强。

（卡塔尔．多哈3日讯）塞尔维亚世界一哥佐科维治昨日在卡塔尔网球公开赛男单次圈赛中，佐科维治在先失一盘的情况下2比1逆转战胜世界排名第36位的匈牙利选手弗索维斯，晋级8强。

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世界排名第一的佐科维治以4比6、6比4、6比1涉险过关。他赛后坦承，对手差一点就取得了胜利。

曾经两次夺得卡塔尔公开赛冠军的佐科维治说：“弗索维斯在前两盘的表现更加出色。他打得很好，很聪明，并且不断改变节奏和球速，让我不停地跑动。我有点被困住的感觉，只得奋力一搏。”

这场比赛持续了两个小时，是佐科维治首圈比赛用时的两倍。

料半决赛遭遇华林卡

佐科维治还说：“我很清楚他的实力，所以估计到这会是一场拉锯战，对体能要求很高，事实证明果然如此。”

佐科维治在复赛对格鲁吉亚第5种子巴西拉斯维利，后者在另一场次圈赛中以6比3、6比4打败去年亚军俄罗斯的卢布列夫。

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若是佐科维治闯进半决赛，他将有机会迎来强敌瑞士的华林卡，后者昨日以6比4、7比6（7比3）擒下智利的加利。华林卡在复赛的对手是西班牙的阿古特。