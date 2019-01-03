英足总杯·客场战乙级球会·热刺替补绰绰有余 由于随后还有两场硬仗，托登罕热刺主帅波切蒂诺将轮换阵容出击英足总杯，对阵英乙球会特兰梅尔的第3圈赛事。

（英国．伦敦3日讯）由于随后还有两场硬仗，托登罕热刺主帅波切蒂诺将轮换阵容出击英足总杯，对阵英乙球会特兰梅尔的第3圈赛事。

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踢完足总杯之后，热刺还要在主场迎战切尔西（联赛杯）与曼联（英超），其中对阵切尔西是一场半决赛首回合，而与曼联交手的重要性也不言而喻。

热刺最近除了1比3意外输给“狼队”沃尔弗汉普顿之外，都是以大比分取胜，在联赛先后以6比2胜埃弗顿、5比0胜伯恩茅斯以及3比0胜卡迪夫；在多赛一场下，热刺暂时升上次席，仅仅6分落后夺冠热门利物浦。

主力获喘息机会

在这几场比赛中，凯恩与韩国球星孙兴慜各进5球，埃里克森亦贡献3球。然而，热刺三剑客与其他首发球员在熬过圣诞快车赛程之后，终于有机会喘一口气，加上孙兴慜要回亚洲与韩国国家队会合征战亚洲杯，预计波切蒂诺将派遣卢卡斯、拉梅拉等替补球员出战，也足以取胜英乙对手从而晋级下一圈。

特兰梅尔在英乙联赛24队中，排名积分榜第9位，战绩10胜9和7负。这是他们在历史上与热刺首次交手。

